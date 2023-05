AIE: il Comitato di presidenza ha avviato le procedure per l’individuazione del nuovo presidente

Il Comitato di presidenza dell’Associazione Italiana Editori ha avviato le procedure per l’individuazione del nuovo presidente che sarà eletto alla prossima assemblea elettiva prevista nel mese di settembre. Ricardo Franco Levi resterà in carica fino ad allora

Nei giorni scorsi si è molto parlato di Ricardo Franco Levi, le cui dimissioni da Commissario straordinario della Fiera del Libro di Francoforte sono state accettate dal governo (qui tutti i dettagli sul caso, ndr).

Il Comitato di presidenza dell’Associazione Italiana Editori, riunitosi oggi, ha avviato le procedure per l’individuazione del nuovo presidente, che sarà eletto alla prossima assemblea elettiva prevista nel mese di settembre. Ricardo Franco Levi (il cui mandato da presidente di AIE è in scadenza) resterà in carica fino all’elezione del nuovo presidente.