Da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, al Lingotto, torna il Salone Internazionale del Libro di Torino, e torna anche L’Autoreinvisibile – ciclo di incontri sulla traduzione editoriale curati da Ilide Carmignani – che festeggia i suoi venticinque anni con la lectio magistralis Perché la traduzione e la letteratura sono oggi così importanti? di Georgi Gospodinov, Premio Pulitzer e Premio Strega Europeo (domenica 18, ore 10.45), a cui si aggiungono E questo cielo, e queste nuvole. Tradurre la poesia di Paolo Nori (sabato 17, ore 13.45), e Tradurre, riparare, redimere di Donatella Di Cesare (domenica 18, ore 14.00).

Infine, il romanziere e viaggiatore olandese Jan Brokken intratterrà una sorta di dialogo allo specchio con la sua traduttrice Claudia Cozzi (sabato 17, ore 15.00).

Il programma e i protagonisti di “L’autoreinvisibile” 2025

Quale sarà l’italiano di domani? L’italiano è lo strumento principe del traduttore, sempre preoccupato che le sue traduzioni invecchino. Così Valeria Della Valle riflette sulle nuove tendenze insieme a Vera Gheno (sabato 17, ore 12.45), mentre Giuseppe Antonelli analizza Dall’italiano dello Strega a quello dell’intelligenza artificiale (domenica 18, ore 13.00). Jhumpa Lahiri presenta, invece, il suo ultimo libro: Perché l’italiano? E altri saggi sulla traduzione e l’autotraduzione, pubblicato da Einaudi (venerdì 16, ore 15.00).

Roberto Francavilla e Franca Cavagnoli diranno che cosa significa tradurre due grandi autrici come Clarice Lispector e Jamaica Kincaid, coordinati da Martino Gozzi, in collaborazione con Scuola Holden (venerdì 16, ore 12.45).

Anna D’Elia racconterà l’Anatomia di una deriva femminile: tradurre Sarah, Susanne e lo scrittore di Eric Reinhard (Fazi) in collaborazione con Scuola Fenysia; e al suo fianco, Giulia Zavagna ci parlerà di Lotta, memoria e linguaggio collettivo: tradurre L’invincibile estate di Liliana di Cristina Rivera Garza (SUR) (domenica 18, ore 10.45).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Che cosa vuol dire essere un traduttore oggi? Susanna Basso, che coordina l’incontro Professione: traduttrice, interrogherà Sara Cavarero, Carla Palmieri e Cristina Vezzaro su libri amati e meno amati, gioie e dolori, rimorsi e speranze, aspettative e inquietudini (giovedì 15, ore 11.30).

Poiché il traduttore è sempre più spesso una sorta di scout, specie per gli ambiti meno battuti. Nicola Biasio (Capovolte), Carmine Conelli (Tamu), Barbara Delfino e Giacomo Falconi, moderati da Igiaba Scego, spiegheranno Come portare a segno una proposta di traduzione da letterature periferiche (giovedì 15, ore 13.45).

Infine, i social sono ormai un importante strumento professionale anche per i traduttori, così Francesca Crescentini alias Tegamini e Stefania Soma alias Petunia Ollister ci insegneranno a gestirli in modo efficace, coordinate da una traduttrice/scrittrice/editor di lungo corso come Beatrice Masini (venerdì 16, ore 16.00).

Sanguineti diceva che un classico è un libro tante volte tradotto e che un libro tante volte tradotto è un classico. Per la sezione “A volte ritornano”, Giusi Drago, con la revisora Silvia Albesano, illustrerà la sua nuova traduzione di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, e Claudia Zonghetti, con la revisora Francesca Mastruzzo, Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, coordinate da Elisabetta Risari (Oscar Mondadori) (giovedì 15, ore 15.00).

Da parte loro, Ada Vigliani e Giancarlo Maggiulli (Palingenia) racconteranno la nuova versione di Tre donne di Robert Musil, e Michele Piumini e Francesca Mastruzzo (Mondadori) Fiabe gialle, il nuovo Meridiano dedicato ad Agatha Christie (venerdì 16, ore 16.00). Nicola Crocetti, Matteo Lefèvre, Franco Nasi e Laura Pugno rifletteranno su che cosa significa tradurre poesia nel mondo editoriale di oggi (venerdì 16, ore 13.45).

Silvia Pareschi presenterà il suo saggio Fra le righe. Il piacere di tradurre (Laterza) in dialogo con Franca Cavagnoli, ma prima, in apertura, Aldo e Alberta Appiani annunceranno il nome del vincitore del Premio di traduzione “Lorenzo Claris Appiani” 2025, edizione dedicata alla lingua turca (sabato 17, ore 10.00).

E ancora, come di consueto, alcune case editrici presenteranno il loro lavoro ai traduttori: si inizierà con i libri per ragazzi grazie alle redazioni di Mondadori RCS con Stefania Di Mella (Rizzoli Ragazzi), Sara Di Rosa (Mondadori Ragazzi), Roberta Famà (Fabbri), Chiara Pontoglio (responsabile redazioni BU Ragazzi) (giovedì 15, ore 12.45), per poi passare a interessanti editori indipendenti come Fabio Casagrande (Casagrande), Adriano Corbi (Polidoro Editore) e Roberto Keller (Keller Editore) (venerdì 16, ore 11.30).

Si segnala, inoltre, la tavola rotonda di domenica 18, ore 15, che mira a tracciare una cartografia del libro olandese in Italia con Claudia Di Palermo, Cristina Gerosa (Iperborea), Sara Saorin (Camelozampa) e Francesca Varotto (Marsilio) coordinate da Stefano Musilli, in occasione dell’Olanda Paese Ospite del Salone. Torna, infine, il Premio di traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” con una lectio magistralis della vincitrice 2024, la iamatologa Antonietta Pastore, dal titolo Il ruolo del fattore emotivo nella traduzione letteraria; in apertura un saluto di Lorenzo e Federico Enriques, Renata Colorni e Stefano Arduini (FUSP) (sabato 17 maggio, ore 11.30).