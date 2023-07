“BookRave”: otto editori e tante librerie per “un festival diffuso della lettura”

Prende il via un progetto condiviso, che vede protagoniste otto case editrici (effequ, Iperborea, minimum fax, NN Editore, nottetempo, Quinto Quarto, il Saggiatore, Sur): parliamo di BookRave, un progetto dedicato alla lettura sostenuto da lettori e librerie, che prevede un percorso trimestrale tematico.

In pratica, le librerie aderenti riceveranno dalle otto case editrici un titolo legato al tema del trimestre. Il primo tema scelto è “corpi”, perché “il corpo attraversa le narrazioni e le storie, è elemento preponderante di riflessione sia in narrativa sia in saggistica, attorno a esso ruota gran parte della discussione contemporanea su rappresentazione e visibilità”.

BookRave presenterà otto storie (i cui titoli saranno rivelati a fine mese sui social delle case editrici), tra saggi, romanzi e graphic novel. Starà poi alla libreria e a lettrici e lettori “determinare un percorso assieme, trovare i collegamenti, giocare coi libri, stimolare le discussioni“: è “una sfida comune, che sarà sostenuta da iniziative da parte delle case editrici, incontri dal vivo, contenuti multimediali”.

L’obiettivo di BookRave è infatti “creare un festival diffuso, collaborativo, mostrare come case editrici anche molto diverse tra loro possano riflettere su uno stesso tema, e come libri anche molto diversi, se messi in dialogo, possano aprire nuove prospettive”. Ma, soprattutto, a BookRave “piace l’idea di pensare che le cose si possano fare insieme, mettendo le proprie forze in condivisione, aprendo un percorso di dialogo e mutuo sostegno con le librerie e con chi i libri li acquista e li legge e ne parla“.