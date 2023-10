Dal 18 al 22 ottobre l’editoria italiana alla Buchmesse di Francoforte

Sarà rappresentata da 137 espositori l’editoria italiana alla Buchmesse di Francoforte, dal 18 al 22 ottobre, l’edizione che precede il ritorno, dopo 36 anni, dell’Italia Ospite d’Onore. Parte così il conto alla rovescia con un ampio programma di eventi culturali curato dall’Ambasciata a Berlino e dalla rete delle istituzioni italiane in Germania.

Lo Spazio Italia, stand collettivo italiano organizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, ospiterà 63 espositori al padiglione 5.0 – Stand A22.

Spazio Italia sarà inaugurato il giorno dell’apertura della Buchmesse dall’Ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio, il 18 ottobre alle 12. Dopo il saluto delle istituzioni, il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta e la vicepresidente Renata Gorgani illustreranno le prospettive del settore e i numeri contenuti nel Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, a cura dell’ufficio studi AIE. Verranno presentati anche i numeri del mercato di varia – libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione – nei primi nove mesi del 2023. Modera Paola Seghi (AIE).

“I 12 mesi che ci separano da Francoforte 2024 saranno decisivi per raccontare al mondo cosa è oggi e cosa vuole diventare domani l’industria editoriale italiana – spiega Cipolletta –. Gli oltre 5mila editori italiani, come vedremo nei dati del Rapporto sullo stato dell’editoria che presenteremo a Francoforte, sono cresciuti negli ultimi vent’anni sia nella loro capacità di rispondere a una domanda in Italia sempre più diversificata e plurale, sia nella loro capacità di proporre i propri autori all’estero. Essere Ospiti d’Onore a Francoforte è il coronamento di questo percorso”.

Il 19 ottobre, alle ore 10 al Frankfurt Pavilion, Agorà, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Italia Ospite d’Onore nel 2024.

La cerimonia di passaggio delle consegne tra il Paese Ospite d’Onore di Francoforte 2023, la Slovenia, e l’Italia Ospite d’Onore di Francoforte 2024, avverrà il 22 ottobre dalle 16 alle 17, nel padiglione della Slovenia Ospite d’Onore, Forum 1. Tutti i materiali saranno disponibili sul sito di AIE. Con il sostegno della rete europea delle fiere del libro di ALDUS UP, coordinata da AIE e co-finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa.

Gli appuntamenti di AIE a Francoforte disponibili a questo link.