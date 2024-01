“Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”: ecco come funzionano

Dopo l’addio al bonus cultura 18 App, dal 31 gennaio entrano in vigore le nuove “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito”. Non si potranno acquistare videogiochi e neppure abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi – Ecco come funzionano

Dopo che, non senza polemiche, il Governo Meloni ha deciso di non rinnovare il bonus cultura 18 App, dal 31 gennaio entrano in vigore le nuove “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito” (il regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Si tratta di un cambiamento drastico, perché vengono modificati i requisiti: se 18 App era destinato a tutte e a tutti i neodiciottenni, che avevano la possibilità di spendere 500 euro in libri, cinema, musica, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi, teatro, danza, e corsi di musica o di lingua, per ottenere la Carta della cultura è sempre necessario essere neomaggiorenni, ma per richiederla bisogna provenire da una famiglia con un ISEE non superiore a 35mila euro. La nuova Carta può essere utilizzata fino all’anno successivo al compimento dei 18 anni.

Quanto alla Carta del merito, “è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalità definite dall’articolo 6…”.

Ricordiamo inoltre che ogni Carta ha un valore di 500 euro e non incide sul reddito imponibile o sul calcolo dell’ISEE.

NON SI POTRANNO ACQUISTARE VIDEOGIOCHI E ABBONAMENTI A PIATTAFORME DI STREAMING

Con la nuova Carta della cultura, inoltre, non si potranno acquistare videogiochi e neppure abbonamenti a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi (Netflix & co) ma, oltre a libri, si potranno comprare anche biglietti per musei, teatro e cinema, abbonamenti a quotidiani, corsi etc.

“Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali…”. Inoltre, la piattaforma “richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste dall’articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta…”. La piattaforma “prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti…”.

La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno e, per la Carta del merito, come detto, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.

“Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all’articolo 7″.