Gli 80 anni della casa editrice Neri Pozza

Neri Pozza compie ottant'anni e festeggia con un podcast e un percorso di lettura legato a 12 libri che hanno segnato la storia recente della casa editrice nata a Vicenza…

Nel 2026 la casa editrice Neri Pozza celebra gli 80 anni dalla fondazione, e lo fa con un progetto speciale che coinvolgerà lettrici e lettori per i prossimi dodici mesi: Ottant’anni di Neri Pozza – Ottant’anni di storie.

Come ricorda il comunicato, la casa editrice nasce a Vicenza “dall’incontro di una brigata di teste calde, animate dal desiderio di dare voce a chi aveva qualcosa di importante da dire”. Un gruppo che ha dato vita a collane e romanzi, ha portato all’esordio autori e autrici ancora oggi celebri. E più recentemente ha portato allo sviluppo del Premio Neri Pozza, del festival Wunderkammer e della libreria Il Trittico di Milano.

I progetti celebrativi

Per l’occasione Neri Pozza ha deciso di ripercorrere 12 libri che hanno segnato la storia più recente della casa editrice: da La ragazza con l’orecchino di perle di Tracy Chevalier e Due vite di Emanuele Trevi a Shantaram di Gregory David Roberts e Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco, vincitore del Premio Campiello.

Un percorso di lettura rivolto a librerie, bookclub, lettrici e lettori ma anche la possibilità di (ri)scoprire il catalogo dell’editore veneto.

Ma non solo. Ogni titolo verrà anche raccontato all’interno del podcast Neri Pozza – Ottant’anni di storie (prodotto da Athesis Podcast Network e già disponibile su Spotify). Ad animare gli episodi il team della casa editrice: si inizia con la puntata dedicata al longseller di Tracy Chevalier, condotta da Sabine Schultz, vicedirettrice di Neri Pozza e da Francesca Diotallevi, redattrice e autrice.

Tra le novità anche una nuova sezione del sito, Neri Pozza siamo noi, e una rubrica su LinkedIn “dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono a dare forma ai progetti editoriali”.

“Ottant’anni non sono solo un traguardo: sono un patto rinnovato…”

Andrea Pietro Faltracco, Amministratore delegato di Neri Pozza e del gruppo editoriale Athesis, sottolinea: “Ottant’anni non sono solo un traguardo: sono un patto rinnovato con chi continua a credere che i libri siano ancora il luogo privilegiato in cui porsi domande, immaginare risposte e trovare riparo”. E guardando al futuro prosegue: “Continueremo a lavorare con la passione che da sempre ci contraddistingue, dando vita a nuovi progetti e creando spazi di incontro e di scambio autentico con lettrici e lettori, perché il dialogo intorno alle storie resti vivo e necessario”.

Giovanni Francesio, direttore editoriale dal settembre 2023, guarda al passato: “Si avverte il peso della responsabilità, nel rivolgere lo sguardo all’indietro, agli ottant’anni della Neri Pozza, alle decine e decine di libri che hanno segnato la storia letteraria del Paese, agli autori e alle autrici che la casa editrice ha aiutato ad affermarsi”, e non dimentica la figura del fondatore Neri Pozza: “la [sua] impronta è ancora presente e viva nel lavoro della casa editrice, e si traduce nella attenzione alle scelte, alla qualità del lavoro redazionale e di publishing, al rapporto coi lettori”.