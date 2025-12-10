Editoria: per Newton Compton una “Casa” nella libreria Libraccio di Via Nazionale, a Roma

Un nuovo spazio interamente dedicato ai lettori e alle lettrici della casa editrice Newton Compton. Il marchio, oggi guidato da Raffaello Avanzini, e Libraccio, annunciano l’apertura di “Casa Newton” all’interno della libreria Libraccio di Via Nazionale, a Roma.

Il progetto – si legge in una nota – “nasce dalla volontà condivisa di creare un punto di riferimento unico per chi ama il vasto catalogo Newton Compton”. All’interno dell’area, completamente brandizzata con un format grafico “semplice, luminoso e colorato”, i lettori e le lettrici troveranno “un’esposizione pensata per valorizzare al massimo i libri”: volumi esposti prevalentemente di copertina, novità in evidenza e “un layout progettato per rendere la scoperta ancora più immediata e piacevole”.

Accanto all’acquisto dei libri, sarà possibile partecipare a eventi, presentazioni, iniziative speciali, firmacopie, promozioni esclusive e scoprire gadget pensati appositamente per il pubblico di Via Nazionale.

“Abbiamo voluto realizzare questo progetto perché crediamo profondamente nel valore di uno spazio dedicato ai nostri libri all’interno di una libreria così significativa. Newton Compton, storica casa editrice romana fondata nel 1969 da mio padre, Vittorio Avanzini, ha sempre avuto nel rapporto diretto con i lettori, uno dei suoi punti di forza. La presenza di ‘Casa Newton’ al Libraccio di Via Nazionale rappresenta per noi un modo concreto per rinnovare questo legame, offrendo a chi ci segue un luogo in cui scoprire nuove storie, ritrovare autori amati e condividere la passione che guida da sempre il nostro lavoro”, ha dichiarato l’editore Avanzini.

“Per noi più di una semplice collaborazione: è un segno concreto dell’amore condiviso per la cultura e per la città. Newton rappresenta una voce autorevole e sensibile, aperta ai giovani, nel panorama editoriale e dedicare uno spazio speciale ai suoi libri significa dare ai lettori un luogo in cui ritrovare storie, idee e ispirazioni. Siamo davvero felici di poter realizzare insieme questo progetto”, ha aggiunto Edoardo Scioscia, Amministratore delegato Gruppo Libraccio.