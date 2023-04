Editoria: il nuovo inizio di EDB e Marietti 1820 passa per Il Portico

Il Portico, nuova realtà editoriale presieduta da Alberto Melloni, rilancia i due marchi storici: 120 novità in libreria per il 2023, tra nuove proposte, riedizioni e un premio letterario dedicato ai ragazzi – I dettagli

Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) e Marietti 1820 trovano una nuova casa. Il Portico, nuova realtà editoriale con sede a Bologna e presieduta da Alberto Melloni, si è infatti aggiudicato l’asta dopo il fallimento, nell’ottobre 2021, del Centro Editoriale Dehoniano, che aveva fondato EDB nel 1962 e acquisito Marietti 1820 nel 2017.

“Cibo del pensiero, cibo dell’anima sono le parole che meglio ci descrivono. Il Portico vuole essere una realtà al centro del dialogo tra religioni e culture e il nostro primo obiettivo è posizionarci come interlocutori principali dell’editoria religiosa colta. I cataloghi di EDB e Marietti 1820 ci permetteranno di riproporre testi cruciali che hanno segnato l’identità e consolidato il valore dei due marchi. Il nostro è un progetto di lungo corso, in cui intendiamo valorizzare gli autori di riferimento con lo sguardo rivolto al futuro, sempre alla ricerca di voci che ci permettano di ampliare gli orizzonti. Un ‘Vangelo del Presente’ vicino ai grandi temi della Chiesa contemporanea, in risposta ai nuovi bisogni e domande di una società che cambia, dichiara Melloni.

Il catalogo di EDB è frutto di un progetto editoriale in cui trovano spazio Bibbia, catechesi, dialogo interreligioso, narrativa e scolastica per bambini e ragazzi, scienze umane, spiritualità, teologia e vita della chiesa. La casa editrice può contare su bestseller come La Bibbia di Gerusalemme, e propone raccolte sistematiche di documenti della Santa Sede e di altri organismi ecclesiali internazionali e italiani. Non mancano autori noti come Gianfranco Ravasi, Giuseppe Barbaglio, Anna Maria Canopi, Enzo Bianchi, Cettina Militello, Serena Noceti, André Wénin e Christoph Theobald.

Marietti 1820 ha oggi un profilo culturale caratterizzato da tre principali aree di interesse: filosofia, letteratura, scienze umane e sociali. Negli ultimi anni la casa editrice ha proposto testi inediti di Giuseppe Pontiggia, Paolo Poli, Luigi Santucci, Alexandre Koyré, Roland Barthes; in campo filosofico ha inoltre valorizzato testi di Hannah Arendt, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Hans-Georg Gadamer e Jacques Derrida.

Altra novità del marchio per il 2023 è il Prix Clara, premio letterario che seleziona e pubblica i migliori racconti scritti da ragazzi tra i 13 e i 18 anni. Il ricavato delle vendite verrà devoluto ai reparti di cardiologia di alcuni ospedali italiani. Nella giuria italiana tra gli altri Eraldo Affinati, Beppe Cottafavi, Giuliano da Empoli, le scrittici Teresa Ciabatti, Valeria Parrella e Licia Troisi, i poeti Paolo Valesio e Anna Segre.