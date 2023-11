Novità in via Biancamano: in una nota, infatti, “Giulio Einaudi editore S.p.A. comunica che, a partire dall’1 dicembre 2023, la casa editrice si doterà di un nuovo assetto organizzativo”.

A riporto del Direttore Generale Ernesto Franco ci saranno Paola Gallo, che assumerà la responsabilità della Direzione Editoriale Einaudi (a lei faranno riferimento le coordinatrici e i coordinatori delle varie aree editoriali), e ci sarà Paolo Repetti, a cui va la Direzione Generale Stile Libero. In tale ambito, Francesco Colombo ricoprirà la carica di Direttore Editoriale Stile Libero.

Nel breve comunicato si legge: “Nell’anno in cui festeggia i novant’anni dalla nascita, Einaudi si rinnova nel segno della continuità e della valorizzazione delle risorse interne che in questi anni, unitamente all’eccellente squadra di lavoro della casa editrice tutta, hanno contribuito alla crescita, al successo e alla solidità dell’azienda”.

Fotografia header: Paola Gallo, foto di Monica Aldi