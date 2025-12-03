Editoria indipendente: Atlantide festeggia i primi 10 anni

Edizioni di Atlantide festeggia i suoi primi 10 anni di attività. La casa editrice “ha puntato su una produzione selettiva, indipendente, guidata da un’idea precisa di qualità letteraria”, e ha riportato all’attenzione del pubblico opere dimenticate, autori e autrici assenti dal panorama italiano e nuove voci internazionali

“Un progetto nato con l’ambizione di proporre libri fuori dalle logiche del consumo rapido e della standardizzazione editoriale“. Edizioni di Atlantide festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Fin dalla sua fondazione, come sottolinea una nota, la casa editrice “ha puntato su una produzione selettiva, indipendente, guidata da un’idea precisa di qualità letteraria e da un rapporto autentico con lettori, autori e librai”.

“Creare e costruire una casa editrice è innanzitutto credere in qualcosa che riguarda un ‘noi’: un gruppo di persone composte da editor, redattori, correttori di bozze, responsabili della comunicazione, grafici, autori, traduttori, librai, lettori, tutti a vario titolo compagni di un’avventura iniziata dieci anni fa”, sottolinea Simone Caltabellota, direttore editoriale e co-fondatore di Atlantide. E aggiunge: “Con i fondatori di Edizioni di Atlantide – Gianni Miraglia, Francesco Pedicini, Flavia Piccinni, ai quali nel tempo si è aggiunto poi Sebastiano Nata, senza dimenticare l’iniziale collaborazione di Giovanna Giolla – avevamo un progetto che ci sembrava forte, ambizioso e unico: pubblicare pochi libri, bellissimi, fuori da ogni logica del mercato editoriale, e cercare di farli vivere oltre i pochi mesi previsti – ormai, a distanza di dieci anni, poche settimane – quali tempo di permanenza in libreria per ogni ‘novità’, e una spudorata, incrollabile speranza che non saremmo stati soli a crederci, non saremmo stati soli a dare valore, e amore, ai testi che man mano sarebbero venuti. Questa speranza negli anni è diventata una convinzione che a volte arriva a trascendere il nostro lavoro quotidiano, sebbene crederci ora sia anche più imprudente che non dieci anni fa. Mi sembra però che continui a essere l’unica strada percorribile se si nutre ancora il desiderio di fare libri lontano dai format, da mode culturali sempre più strette e di corto respiro, dalle scorciatoie di consumo che si avvicendano a seconda delle stagioni e degli umori del momento”.

In questi 10 anni Atlantide ha riportato all’attenzione del pubblico opere dimenticate, autori e autrici assenti dal panorama italiano e nuove voci internazionali. Tra le riscoperte figurano titoli come Pioggia di stelle di Matila Ghyka e Appuntamento a Kronstadt di Edgar Reichmann; tra gli autori recuperati o introdotti nelle nostre librerie si possono citare, tra gli altri, Robert Nathan, Colin Wilson, Tiffany McDaniel, Naoise Dolan, Sheena Patel, Polly Clark, Caleb Azumah Nelson, Pierre Adrian, Jane Campbell e Jeremy Cooper.

Il catalogo si è arricchito anche grazie alla narrativa e alla saggistica italiana: da Margherita Loy a Luciano Allamprese, da Nada Malanima a Enrico Terrinoni, fino alle voci emergenti di Matteo Trevisani, Simone Innocenti e Giuseppe Quaranta. Spazio, inoltre, ad autori come Francesco d’Ayala e Dario Pontuale, e a saggi non convenzionali come Malinconia di classe di Cynthia Cruz, Riposare è resistere di Tricia Hersey e Tradizionalismo di Mark Sedgwick.