Editoria, Black Coffee si prende una pausa: la lettera aperta di Sara Reggiani

“Negli ultimi mesi ho capito che stavo tralasciando aspetti di me stessa e della mia vita che invece meritavano attenzione”. Sara Reggiani spiega in una lettera aperta la scelta di mettere in pausa le pubblicazioni di Black Coffee dopo 8 anni: “Continuerò a esplorare la letteratura americana, a tradurla e a diffonderla al fianco di altri editori, ma se mi ostino a pubblicare a pieno ritmo non avrò mai il tempo di alzare la testa e capire di cosa ho, avete, davvero bisogno…” – I particolari

“(…) Negli ultimi mesi ho capito che stavo tralasciando aspetti di me stessa e della mia vita che invece meritavano attenzione. Crescere Black Coffee è un impegno a tempo pieno che onoro da otto anni. Ho avuto il privilegio di condividere questo progetto con persone brillanti, ambiziose, responsabili, persone che mi hanno sempre sostenuto e aiutato nella difficile impresa di inseguire un ideale di editoria. A loro va la mia eterna gratitudine. Ma le cose cambiano, io sono cambiata…”. E ancora: “Due anni fa mio padre, il mio mentore e migliore amico, è venuto improvvisamente a mancare, e da allora la mia vita non è più stata la stessa. Ho raccolto il suo lascito e mi sono fatta carico di molte responsabilità che prima non avevo. E così adesso non sono più la giovane editor e traduttrice che attraversava l’America due volte l’anno in cerca di nuovi talenti. Sono una non più giovanissima editor, una traduttrice esperta, una docente di traduzione. Non viaggio più come prima, ma mi aggiorno mantenendo un costante e vivace dialogo con gli autori che ho pubblicato. Il mio approccio on the road, però, è sempre stato il motivo principale per cui mi avete accordato la vostra fiducia, e mentirei se vi dicessi che opero ancora così. Continuerò a esplorare la letteratura americana, a tradurla e a diffonderla al fianco di altri editori, ma se mi ostino a pubblicare a pieno ritmo non avrò mai il tempo di alzare la testa e capire di cosa ho, avete, davvero bisogno. Il lutto mi ha insegnato che non c’è tempo per l’esitazione, che bisogna sforzarsi di diventare se stessi, e subito…”.

Lo si legge nella lettera aperta di Sara Reggiani, traduttrice e fondatrice della casa editrice indipendente Black Coffee.

L’editrice spiega anche di essersi trasferita (con Leonardo Taiuti, “mio marito e co-editore”) da alcuni anni da Firenze alla campagna marchigiana, spostando la sede di Black Coffee.

E racconta: “Quando ho confidato a un mio autore e amico (John Freeman) di sentirmi in colpa per questo mio bisogno di rallentare, lui mi ha risposto: ‘I tuoi lettori hanno già tanto di cui nutrirsi. In molti vogliono rallentare, hanno solo paura di dirlo. Tu invece non hai mai avuto paura di dire niente‘”.

E così, la scelta di “mettere in pausa le pubblicazioni” le pubblicazioni di Black Coffee: “Sono stanca di correre per alimentare un’industria insaziabile. Forse siete stanchi anche voi. Allora fermiamoci un attimo, sediamoci e diamo valore a ciò che abbiamo fatto insieme”.

La casa editrice “non chiude, semplicemente evolve con me, e voi dovevate sapere. Se quello che ho scritto vi risuona dentro, allora ci siamo capiti. Prima di tutto, la vita”.

Una notizia, quella legata al marchio Black Coffee che si prende una pausa, che arriva in un momento non facile per il mercato del libro, e a pochi giorni dall’edizione 2025 di Book Pride Milano, la fiera dell’editoria indipendente entrata nell’orbita del Salone del Libro di Torino.