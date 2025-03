Book Pride Milano 2025: il programma e le novità

Il programma di Book Pride Milano 2025 è stato presentato a Milano. La Fiera Nazionale dell’editoria indipendente si terrà dal 21 al 23 marzo presso il Superstudio Maxi (in via Moncucco 35, Metropolitana Linea M2 Famagosta).

La manifestazione letteraria (organizzata con il patrocinio del Comune di Milano), come abbiamo raccontato, tra l’altro da questo anno entra a far parte dei progetti del Salone Internazionale del Libro di Torino.

“Book Pride è uno dei modi con cui il Salone del Libro vuole stare vicino ai piccoli e medi editori, parte di un dialogo più ampio di sostegno a un comparto che attraversa una fase difficile – commenta Silvio Viale, Presidente del Salone del Libro – Sentiamo una bella energia attorno a questo appuntamento e ci tengo a ringraziare tutte le case editrici che hanno riconfermato la loro presenza e quelle che, per la prima volta, hanno dato fiducia a questo nuovo percorso”.

“Book Pride anno dopo anno conferma il suo ruolo di spazio essenziale per il pluralismo culturale e per la valorizzazione di voci libere e innovative. – aggiunge l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – Questa edizione, con il tema ‘Danzare sull’orlo del mondo’, ci invita a riflettere sul potere della letteratura come atto di resistenza e di trasformazione, capace di aprire nuovi orizzonti in un mondo complesso. Milano è orgogliosa di ospitare un appuntamento che sostiene con forza il lavoro di piccoli e medi editori, contribuendo a rendere il panorama culturale italiano più ricco, inclusivo e dinamico“.

IL TEMA: “DANZARE SULL’ORLO DEL MONDO”

“Danzare sull’orlo del mondo”, questo il tema dell’edizione 2025: “una danza che è gesto semplice e primordiale, come quella narrata dalla scrittrice americana Ursula K. Le Guin, fatta di rinnovamento e creazione, ballata al margine delle cose, sull’orlo del mondo. In un tempo storico dove sono assenti risposte ed equilibrio, la letteratura può rappresentare una base solida sulla quale muoversi e nella quale ritrovarsi”.

Un atto artistico, dunque, a cui i curatori di Book Pride Marco Amerighi, Francesca Mancini e Laura Pezzino hanno pensato di affidarsi per uscire da sé ed entrare in relazione con il passo e il ritmo degli altri: “È difficile immaginare, in un mondo percorso da guerre, violenze e soprusi, il gesto del danzare. Eppure proprio adesso di quella grazia e di quella coraggiosa ricerca di equilibrio abbiamo più che mai bisogno. Proprio su questo ragioneremo, nei tre giorni di Book Pride, assieme a centinaia di ospiti, provando assieme a loro a ridisegnare una realtà più gentile e vivibile a partire dai contatti umani, dall’attenzione verso le cose marginali e dalla cura del nostro pianeta”, spiegano Amerighi, Mancini e Pezzino.

GLI OSPITI DI BOOKPRIDE MILANO 2025

E veniamo ad alcuni dei nomi protagonisti. Dall’autore vietnamita vincitore del Premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen alla francese Phoebe Hadjimarkos Clarke; dallo scrittore francese pluripremiato Mathias Énard alla giornalista e scrittrice Luciana Castellina; da Michel Jean, giornalista d’inchiesta ed esploratore della cultura indigena canadese, alla scrittrice romena Zsuzsa Selyem; dall’autrice catalana Núria Bendicho Giró al poeta ed esule siriano Nouri Al Jarrah.

E ancora, lo scrittore ed esploratore inglese Tristan Gooley, l’autore francese di noir Marin Ledun, l’autrice curdo-tedesca Fatma Aydemir, l’americana Alice Robb.

E poi Luca Misculin, Daria Bignardi, Francesco Costa, Violetta Bellocchio, Antonella Lattanzi, Peter Gomez, Alessandro Cattelan, Leonetta Bentivoglio, Marina Pierri, Emilio Cozzi, Annalisa Camilli, Chiara Bersani, Giorgio Fontana e tanti altri e altre.

Nella presentazione si spiega inoltre che, “in una fiera che vuole essere specchio dell’editoria indipendente e che ne riflette tutti i settori”, tornano a Book Pride anche “i focus e le sezioni speciali dedicate ai comparti d’eccellenza dell’editoria indipendente italiana” come le attività per i lettori più giovani di Book Young e Book YA; il mondo del fumetto di Book Comics (curata da Federico Vergari) e gli appuntamenti per gli appassionati delle discipline e delle storie sportive del programma Book Sport.

Tra gli ospiti, per questa ultima speciale sezione – nata lo scorso anno in vista dei giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026 – sarà a Book Pride l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti.

SCUOLE GRATIS A BOOKPRIDE

Scuole e doposcuola dell’area metropolitana milanese potranno accedere gratuitamente alla manifestazione grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, da anni Main Partner del Salone del Libro, che, “in coerenza con il suo impegno sociale a contrasto della povertà educativa, per questa edizione affiancherà Book Pride con la volontà di dare vita a un evento ancora più inclusivo. Un’iniziativa per promuovere la lettura tra i più giovani e farli partecipare attivamente a occasioni di confronto culturale che possano essere di stimolo per il loro futuro, con la volontà di fornire un contributo concreto al territorio che ospita la manifestazione sia in termini di coesione sociale sia di valorizzazione della cultura”.

I READING

Ad aprire e a chiudere la IX edizione della Fiera saranno due reading volti a celebrare altrettante figure emblematiche: la grande autrice americana di fantascienza Ursula K. Le Guin e la scrittrice, simbolo del femminismo in Italia, Carla Lonzi.

L’incontro di “apertura”, nella giornata di venerdì 21 marzo, sarà dunque una lettura collettiva dal libro I sogni si spiegano da soli (Sur Edizioni); a leggere saranno Violetta Bellocchio, Arianna Giorgia Bonazzi, Annarita Briganti, Eleonora Caruso, Franca Cavagnoli, Cristina Marconi, Lorenza Pieri, Nicoletta Vallorani, Marina Pierri e Camilla Ronzullo.

Mentre da Taci, anzi parla, pubblicato dalla storica casa editrice La Tartaruga che quest’anno compie 50 anni, saranno lette le parole di Lonzi. Ad aprire le letture sarà Claudia Durastanti, curatrice editoriale della Tartaruga, con lei ci saranno Chiara Alessi, Annalena Benini, Giulia Cavaliere, Gaia Manzini, Silvia Pelizzari, Sara Poma, Micol Sarfatti, Giorgia Serughetti.

Le tre giornate della manifestazione inizieranno con uno speciale risveglio: tre diverse rassegne stampa mattutine. Venerdì 21 marzo si terrà un’edizione speciale per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado con la giornalista Valentina De Poli e il fumettista Guido Brualdi; sabato 22 marzo la rassegna stampa sarà condotta dal giornalista ambientale Ferdinando Cotugno e infine domenica 23 marzo una rassegna culturale condotta dal giornalista Cristiano De Majo.

Oltre all’informazione, in un’edizione che ha come tema “Danzare sull’orlo del mondo”, “sveglieremo i corpi e la mente”: lo scrittore milanese Jonathan Bazzi, ex istruttore di yoga, ci accompagnerà nell’esplorazione di questa pratica. Mentre il direttore editoriale de il Saggiatore Andrea Gentile ci racconterà cosa significa la meditazione per lui, conducendoci in questa esperienza.

Torna l’appuntamento con Indiebooks, il format di Book Pride che vede cantautori e cantautrici protagonisti di interviste letterarie. Ospiti del salotto di Marco Amerighi, tra i curatori della manifestazione, saranno Antonio Dimartino e Adele Altro, in arte Any Other.

Di musica si discuterà anche nell’appuntamento Voglio vederti danzare: un omaggio a Franco Battiato a 80 anni esatti dalla sua nascita. A parlare del grande cantautore saranno la scrittrice e critica musicale Giulia Cavaliere e il musicista Dimartino.

Venerdì 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Book Pride sarà la cornice dove verranno annunciate le dodici opere scelte dal comitato scientifico del Premio Strega Poesia.

Il Premio Italo Calvino, in collaborazione con il Book Pride e L’Indice dei Libri del Mese, lancerà proprio da Milano la settimana edizione della call per autori esordienti di narrativa breve: un incontro dal titolo Romanzi che generano romanzi, personaggi che tornano, il Direttivo del Premio selezionerà i dieci racconti finalisti, tra questi saranno poi decretati due vincitori.

In occasione dell’appuntamento milanese verrà lanciato Book Pride Catalog: un progetto realizzato da Book Pride in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di Osaka, Londra e Bucarest con il fine di promuovere editoria indipendente italiana nel mondo. I tre istituti creeranno dei booklet volti a sostenere nelle tre nazioni la traduzione di venti titoli che spaziano dalla narrativa alla saggistica fino al fumetto, selezionati dalla squadra editoriale della fiera, che si sono particolarmente distinti tra i cataloghi degli editori indipendenti italiani. Per presentare questo progetto, sarà presente a Book Pride Lara Laviola, dell’’IIC di Londra, e Laura Napolitano dell’IIC di Bucarest. Il Book Pride Catalog verrà presentato in occasione della London Book Fair e farà poi tappa al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Book Pride prosegue poi la sua collaborazione con la Biblioteche Civiche di Milano e il progetto LetMi – Letteratura Esperienza Turistica a Milano, ideato da Milano Città Creativa UNESCO della Letteratura. Oltre ad alcune mappe che i visitatori potranno trovare in fiera, verranno organizzate due passeggiate guidate in compagnia di Mariangela Traficante, autrice ed esperta di turismo letterario, all’interno della fiera alla scoperta degli editori milanesi e dei libri indipendenti dedicati alla città (sabato 22 e domenica 23, ore 12 – punto di partenza di fronte all’infopoint della fiera).

Una passeggiata letteraria sarà organizzata dall’Associazione piedipagina, realtà che si muove alla scoperta della Milano dei libri. L’Associazione in occasione di Book Pride Milano propone un itinerario letterario che lambirà e attraverserà l’arteria viaria, per concludersi presso il Superstudio Maxi, sede della fiera. Durante la passeggiata verranno letti, fra gli altri, testi di Paolo Nori, Francesco Recami e Jonathan Bazzi che raccontano la città.

LO SPAZIO ESTERNO

Tra le novità di quest’anno anche rinnovato spazio esterno. L’area all’aperto del Superstudio Maxi “diventerà il luogo ideale per incontri e confronti accessibili a tutti coloro che vorranno prendere parola e dar vita a talk tematici”. Un’occasione per “creare sempre più momenti di dialogo sui temi della manifestazione e dar vita a reading e voci libere”. In questo spazio di Book Pride farà tappa il camper del Salone del Libro, prima di partire per il podcast Parole leggere in camper su RaiPlay Sound. Margherita Schirmacher inviterà autrici e autori a scrivere sul quaderno di bordo Ticket to Read un titolo della musica leggera, creando così la playlist della cultura in viaggio e svelando i gusti musicali dell’editoria indipendente.

UNA SELEZIONE DI PODCAST E AUDIOLIBRI

Dalle narrazioni immersive alla divulgazione culturale, il panorama dei podcast “si fa sempre più ricco e innovativo”. Book Pride dedica uno spazio agli incontri con autori, autrici podcaster e produttori che trasformano le parole in esperienze sonore uniche. Con la creator digitale Huda Lahoual protagonista del podcast Huda, nessuna e centomila (Chora Media) si esploreranno le sfide e le ambizioni della generazione digitale discutendo di temi come identità, lavoro e appartenenza.

Matteo Saudino, aka Barbasophia, presenta la nuova stagione di Pensiero Stupendo (One Podcast): in ogni puntata il prof spiega un grande filosofo della storia e racconta come può esserci utile nella vita di tutti i giorni. Tra le tante proposte anche Gattabuia (Emons Record) il podcast che dà voce a detenuti, guardie e operatori del sistema carcerario per riflettere sul senso della detenzione e sulle sue conseguenze.

E ancora, Violetta Bellocchio, con il suo audiolibro Electra (Emons Libri e Audiolibri) racconterà la sua vita sotto pseudonimo in un viaggio tra identità e memoria, introdotta da Jolanda Di Virgilio.

Con Basaglia e i suoi (il Post) Massimo Cirri e Matteo Caccia terranno la narrazione della persona che più di tutte contribuì a cambiare la percezione della malattia mentale nel nostro Paese.

La giornalista Marta Perego e l’antropologa Giulia Paganelli (@evastaizitta), insieme alla psicologa Valeria Locati ci illustreranno il legame che c’è tra la salute mentale post partum e l’idea di strega nella cultura popolare e nella società occidentale attraverso l’immaginario del film ‘Witches’ della regista inglese Elizabeth Sankey (disponibile sulla piattaforma Mubi).