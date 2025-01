Book Pride 2025 dal 21 al 23 marzo a Milano: le novità e i protagonisti

A inizio gennaio abbiamo raccontato dell’ingresso di Book Pride, la Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, che era gestita da Adei, nell’orbita del Salone Internazionale del Libro di Torino, e ora arrivano i dettagli sull’edizione 2025 di BookPride Milano 2025, in programma dal 21 al 23 marzo, sempre al Superstudio Maxi (Via Moncucco 35, Milano – Metropolitana Linea M2 Famagosta).

La IX edizione della manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano, è presentata così da Silvio Viale, Presidente dell’associazione Torino, la Città del Libro: “Con il Salone del Libro stiamo lavorando con entusiasmo a questo nuovo capitolo di Book Pride. L’obiettivo è avere un contatto ancora più stretto con tutta l’editoria indipendente, per sostenerla in questa fase delicata e costruire insieme un progetto rinnovato. Questa edizione è per noi l’inizio di un percorso di risanamento, ma soprattutto di rilancio“.

Danzare sull’orlo del mondo: il tema

Per l’edizione 2025 di Book Pride, che vede il coordinamento editoriale di Francesca Mancini e la rinnovata curatela di Marco Amerighi e Laura Pezzino, il tema scelto è Danzare sull’orlo del mondo: “Una danza che è gesto semplice e primordiale, come quella narrata dalla scrittrice americana Ursula K. Le Guin, fatta di rinnovamento e creazione, ballata al margine delle cose, sull’orlo del mondo. In un tempo storico dove sono assenti risposte ed equilibrio, la letteratura può rappresentare una base solida sulla quale muoversi e nella quale ritrovarsi. Se nell’edizione passata, la frase che ci ha guidato era Cosa vogliamo, cercando tra le pagine i temi per immaginare un mondo nel quale ci sarebbe piaciuto vivere, ora è il momento di capire come prendercene cura. Per farlo ci affideremo a un atto artistico, che è movimento dei corpi, rituale di guarigione, grido collettivo ed esercizio di equilibrio, con la volontà di uscire da sé ed entrare in relazione con il passo e il ritmo degli altri”, spiegano gli organizzatori.

“Raramente ci siamo sentiti così confusi e persi come in questo ultimo anno. Nei momenti di crisi dell’umanità servono altre parole. È per questo che abbiamo bisogno di credere nell’arte. La letteratura, la musica, la danza, il teatro, la pittura, ci insegnano il potere del silenzio, della riflessione e dell’incontro. Ci ricordano che la vita si costruisce insieme, per tracciare nuove strade tra le macerie e provare a costruire il mondo che verrà”, spiegano Francesca Mancini, Laura Pezzino e Marco Amerighi.

Tornano a Book Pride anche i focus e le sezioni speciali dedicate ai comparti d’eccellenza dell’editoria indipendente italiana, come la sezione Book Comics, le attività per i lettori più giovani di Book Young e Book YA e gli appuntamenti per gli appassionati delle discipline e delle storie sportive del programma Book Sport.

Tra le novità di quest’anno, un rinnovato spazio esterno. L’area all’aperto del Superstudio Maxi diventerà la location per “incontri e confronti accessibili”.

Gli ospiti di BookPride 2025

Tanti dunque gli ospiti che arriveranno al Superstudio Maxi per le tre giornate della fiera. Da una intellettuale poliedrica come Concita De Gregorio, che restituirà il ritratto dell’attivista messicana Chávez Castillo, ispiratrice del movimento Non una di meno, e autrice della raccolta di poesie Prima tempesta (Edizioni Sur) di cui De Gregorio è stata traduttrice, al giornalista Francesco Costa, che terrà un incontro dedicato all’informazione nella giornata di apertura.

Di femminismi si parlerà in un confronto generazionale tra Luciana Castellina e Giulia Siviero, autrici rispettivamente de La scoperta del mondo e Fare femminismo (Nottetempo edizioni). Con Daria Bignardi e Luca Misculin, si affronterà il tema della privazione della libertà; Violetta Bellocchio terrà un reading affondando la questione della violenza di genere e la trasformazione del dolore in una lotta per riprendere il controllo del proprio io (Emons Edizioni).

Tra gli ospiti di BookPride, il vincitore del Prix Goncourt, Mathias Enard che, a partire dal suo nuovo romanzo Disertare (Edizioni e/o), condurrà in una riflessione sulle improbabili equazioni dei conflitti.

A Book Pride anche Fatma Aydemir, autrice curdo-tedesca di Tutti i nostri segreti (Fazi Editore), il romanzo che racconta la storia di una famiglia curda emigrata in Germania e intrappolata tra passato e presente; l’americana Alice Robb che, con il memoir Non pensare, cara (66thand2nd), si interroga sul significato della danza classica nella società contemporanea. E ancora, la francese Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice di Aliena (Edizioni Atlantide) un libro che, con il filtro della fantascienza rurale, ha dato vita a un grande romanzo sociale dei nostri tempi.

In occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, la studiosa Liliana Rampello e la scrittrice Carolina Capria faranno una rilettura moderna delle opere della scrittrice britannica mostrando come i suoi testi siano ancora oggi uno strumento per interpretare il mondo che viviamo.

Dal fumetto allo sport

Tornano anche le storie di sport, quelle dedicate alle nuove generazioni di lettori e lettrici e agli amanti del mondo del fumetto con le speciali sezioni proposte da Book Pride. Tra queste Book Young e YA che si animerà – oltre che con la selezione di novità editoriali scelta per i lettori in fiera dalle migliori Librerie Indipendenti Milanesi – di incontri, laboratori e letture ad alta voce dedicati a bambini e bambine che visiteranno la fiera con le scuole e con le loro famiglie.

Una capsula del programma sarà dedicata anche ai narratori sportivi: atleti e atlete che hanno fatto la storia delle competizioni agonistiche e di cui si parlerà negli incontri del programma Book Sport. Infine, anche uno spazio dedicato alla nona arte con Book Comics, che ospiterà i titoli e gli autori che meglio rappresentano l’editoria indipendente a fumetti. Al mondo dei balloon saranno rivolte presentazioni, tavole rotonde e workshop che guarderanno al fumetto come una forma di linguaggio, andando oltre il concetto di genere letterario.

I BIGLIETTI

La biglietteria online aprirà il 26 febbraio, da quella data sarà possibile anche l’accreditamento per i giornalisti tramite l’area press del sito di Book Pride.

La fiera è aperta dalle ore 10 alle ore 20 per tutti e tre i giorni. Per scuole e under 18 l’ingresso è gratuito.

Tutto il programma sarà disponibile dal 26 febbraio al sito Bookpride.net.