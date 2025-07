Editoria, novità per il Gruppo Giunti

Jacopo Guerriero è appena tornato a guidare la comunicazione del Gruppo Giunti-Bompiani (i cui numeri sono in crescita, come spiegato dal giovane Ad Andrea Giunti) – I particolari

Mentre Andrea Giunti, 27enne (neo) Amministratore delegato del gruppo di famiglia (dopo qualche anno da vicepresidente), parlando con Il Sole 24 Ore si sofferma sui numeri in crescita per la casa editrice fiorentina (+6% di ricavi nel 2024, a quota 274,9 milioni di euro, con un utile netto a 13,7 milioni; +57%, Ebitda a 36 milioni; mentre quella che nel 2022 era una posizione finanziaria negativa per 29 milioni, “oggi è quasi azzerata”: -1,6 milioni), per Giunti e Bompiani arriva un’altra novità: dopo che, come raccontavamo circa due mesi fa, Antonio Franchini è andato in pensione (da consulente ora si occupa della direzione letteraria generale) e, soprattutto, dopo che da Segrate è arrivato Luigi Belmonte, in veste di Chief of Adult Publishing, Jacopo Guerriero è appena tornato a guidare la comunicazione del Gruppo Giunti-Bompiani (dov’era arrivato nel 2013).

Guerriero, giornalista, è reduce da una parentesi a capo delle pagine culturali dei quotidiani di Nem (Nord Est Multimedia). Nato a Milano nel 1976, si è laureato in Lettere e Filosofia e ha scritto per diversi quotidiani e riviste, tra cui il Foglio, Liberazione, Wired e GQ. Il suo ultimo libro è Per vivere meglio (La Scuola), una lunga intervista a Cesare Cavalleri, che ha vinto il Premio Capri San Michele nel 2018.