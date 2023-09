Editoria: un nuovo marchio per e/o, con Marco Rana e Chiara Reali

Tra la primavera e l’inizio dell’estate, come abbiamo raccontato, nel mondo dell’editoria libraria non sono mancati cambi di poltrona e lanci di nuovi progetti.

Altre novità sono in arrivo con il rientro dalle vacanze: la prima riguarda e/o, casa editrice co-fondata da Sandro Ferri e Sandra Ozzola.

Il marchio che pubblica, tra gli altri, i bestseller Elena Ferrante e Valérie Perrin, e i fantasy di Christelle Dabos, si appresta infatti a proporre un nuovo progetto editoriale, affidato a Marco Rana e Chiara Reali. Che non solo selezioneranno, ma si occuperanno della produzione, degli aspetti commerciali e in generale dell’identità del nuovo marchio (il cui nome non è stato ancora reso noto).

Nella nota della casa editrice romana, in particolare, si spiega che da novembre 2023 Rana e Reali “entreranno a far parte del nostro gruppo di lavoro come editori di un nuovo imprint che farà capo a Edizioni E/O”.

Rana, torinese classe ’69, da oltre vent’anni era alla Mondadori (dov’è stato anche Direttore Marketing dell’Editoria di Catalogo) e dove negli ultimi anni ha curato Oscar Vault, progetto degli Oscar Mondadori che raccoglie le collane Oscar Ink, Oscar Draghi e Oscar Fantastica (e in precedenza aveva lavorato per Einaudi ed Utet).

Reali, traduttrice e consulente editoriale nata a Verbania nel 1978, ha curato i canali social di Oscar Vault, e in generale ha collaborato alla comunicazione e allo sviluppo editoriale di Oscar Vault, occupandosi in particolare della narrativa queer e della selezione e formazione di traduttrici e traduttori. Ha anche coordinato il progetto Le cose cambiano, rivolto agli adolescenti LGBTQIA+, ed è stata Head of Research and Communication per Diversity, l’associazione fondata da Francesca Vecchioni, contribuendo a organizzare le prime edizioni dei DMA (Diversity Media Awards).

Staremo a vedere se il nuovo marchio riguarderà solo la narrativa fantastica e la fantascienza, o se la linea editoriale sarà aperta anche ad altri generi letterari.