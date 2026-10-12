Editoria: festa per i 50 anni di Gribaudo (che nel 2027 riorganizza le collane)

Il 17 ottobre, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospiterà una giornata di festa per i 50 anni di Gribaudo, con autrici, autori, lettrici, lettori e protagonisti della storia della casa editrice. Nel 2027 in programma la riorganizzazione delle collane – I particolari
Il 17 ottobre, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospiterà una giornata di festa per i 50 anni di Gribaudo. L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 18, con autrici, autori, lettrici, lettori e protagonisti della storia della casa editrice.
Ci saranno Carlotta Perego, Beatrice Mautino, Dario Bressanini, Paolo Borzacchiello, Dario Fabbri, Verdiana Ramina e molti altri che parleranno di temi come l’alimentazione sostenibile, la scienza del quotidiano, la scienza delle emozioni, la geopolitica, l’educazione alimentare, la finanza e il cambiamento climatico.
L’evento, dal titolo “Gribaudo: 50 anni di passioni per i libri”, si terrà presso la Sala Polifunzionale della Fondazione.
Può interessarti anche
Nel corso della giornata si alterneranno incontri, conversazioni, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo. La mattina sarà dedicata alla “Passione per il verde” (con Matteo Cereda, Pietro Isolan e Sara Petrucci, Francesca Della Giovampaola e Filippo Bellantoni, Sebastiano Guarisco) e alla “Passione per la conoscenza” (con Paolo Borzacchiello, Demetrio Albertini, Ruggero Limberti – CFO di Starting Finance – e Arianna Montefiori – Responsabile Editoriale di Economika, Starting Finance -, Dario Fabbri); il pomeriggio alla “Passione per la scienza” (con Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Alessandro Mustazzolu, Verdiana Ramina) e alla “Passione per la cucina” (con Davide Zambelli, Marco Pozzali, Francesca Giovannini, Carlotta Perego).
Scopri il nostro canale Telegram
Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati
“Cinquant’anni rappresentano un traguardo straordinario, ma soprattutto l’occasione per ringraziare chi ha condiviso con noi questo viaggio: le autrici e gli autori a cui abbiamo dato voce con le nostre pubblicazioni, i librai che le hanno portate ai lettori e i lettori stessi, che continuano a scegliere i nostri libri ogni giorno. Questa festa è dedicata a loro”, sottolinea Claudia Presotto, responsabile editoriale di Gribaudo, casa editrice del Gruppo Feltrinelli fondata nel 1976, e che “negli ultimi quindici anni ha quintuplicato il fatturato (+477%), e quasi quadruplicato le copie vendute (+283%) con un aumento di oltre 1,3 milioni (+1.390.235) di copie”.
Tra i marchi leader nel prescolare, oggi Gribaudo è protagonista nell’editoria per bambini e ragazzi e nella varia illustrata.
A partire dal 2027, tra l’altro, la “Varia” di Gribaudo sarà organizzata attorno a tre collane: “Food & Drink”, “Divulgazione” e “Manuali“, mentre l’area “Ragazze e Ragazzi” sarà suddivisa nelle seguenti collane: “Primi libri” (0-5 anni), “Albi illustrati”, “Varia 6+”, “Prime letture”, “Narrativa” (7-9), “Narrativa” (10-14), “Storie illustrate”, “Enciclopedie e manuali” e “Natale”.
Scopri le nostre Newsletter
Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it