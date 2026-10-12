Editoria: festa per i 50 anni di Gribaudo (che nel 2027 riorganizza le collane)

Il 17 ottobre, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospiterà una giornata di festa per i 50 anni di Gribaudo. L’appuntamento è dalle ore 10 alle ore 18, con autrici, autori, lettrici, lettori e protagonisti della storia della casa editrice.

Ci saranno Carlotta Perego, Beatrice Mautino, Dario Bressanini, Paolo Borzacchiello, Dario Fabbri, Verdiana Ramina e molti altri che parleranno di temi come l’alimentazione sostenibile, la scienza del quotidiano, la scienza delle emozioni, la geopolitica, l’educazione alimentare, la finanza e il cambiamento climatico.

L’evento, dal titolo “Gribaudo: 50 anni di passioni per i libri”, si terrà presso la Sala Polifunzionale della Fondazione.

Nel corso della giornata si alterneranno incontri, conversazioni, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo. La mattina sarà dedicata alla “Passione per il verde” (con Matteo Cereda, Pietro Isolan e Sara Petrucci, Francesca Della Giovampaola e Filippo Bellantoni, Sebastiano Guarisco) e alla “Passione per la conoscenza” (con Paolo Borzacchiello, Demetrio Albertini, Ruggero Limberti – CFO di Starting Finance – e Arianna Montefiori – Responsabile Editoriale di Economika, Starting Finance -, Dario Fabbri); il pomeriggio alla “Passione per la scienza” (con Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Alessandro Mustazzolu, Verdiana Ramina) e alla “Passione per la cucina” (con Davide Zambelli, Marco Pozzali, Francesca Giovannini, Carlotta Perego).

“Cinquant’anni rappresentano un traguardo straordinario, ma soprattutto l’occasione per ringraziare chi ha condiviso con noi questo viaggio: le autrici e gli autori a cui abbiamo dato voce con le nostre pubblicazioni, i librai che le hanno portate ai lettori e i lettori stessi, che continuano a scegliere i nostri libri ogni giorno. Questa festa è dedicata a loro”, sottolinea Claudia Presotto, responsabile editoriale di Gribaudo, casa editrice del Gruppo Feltrinelli fondata nel 1976, e che “negli ultimi quindici anni ha quintuplicato il fatturato (+477%), e quasi quadruplicato le copie vendute (+283%) con un aumento di oltre 1,3 milioni (+1.390.235) di copie”.

Tra i marchi leader nel prescolare, oggi Gribaudo è protagonista nell’editoria per bambini e ragazzi e nella varia illustrata.

A partire dal 2027, tra l’altro, la “Varia” di Gribaudo sarà organizzata attorno a tre collane: “Food & Drink”, “Divulgazione” e “Manuali“, mentre l’area “Ragazze e Ragazzi” sarà suddivisa nelle seguenti collane: “Primi libri” (0-5 anni), “Albi illustrati”, “Varia 6+”, “Prime letture”, “Narrativa” (7-9), “Narrativa” (10-14), “Storie illustrate”, “Enciclopedie e manuali” e “Natale”.