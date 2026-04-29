Editoria: la storia (e l’evoluzione) di Gribaudo, che festeggia i primi 50 anni nelle scuole primarie

Una storia cominciata nel 1976, in provincia di Cuneo, pubblicando libri fotografici. Negli anni, la linea editoriale di Gribaudo, dal 2008 parte del Gruppo Feltrinelli, si è molto ampliata. Oggi la casa editrice, che festeggia i suoi primi 50 anni con un progetto che coinvolge le scuole primarie, è protagonista nei libri illustrati, nella varia e nella prima infanzia, e in catalogo ospita manuali pratici, narrativa, corsi di lingue e testi per ragazzi e ragazzi, bambine e bambini… – I particolari

La casa editrice Gribaudo festeggia 50 anni anni di storia. Parte del Gruppo Feltrinelli, il marchio è oggi protagonista nei libri illustrati, nella varia e nella prima infanzia, e in catalogo ospita manuali pratici, narrativa, corsi di lingue e testi per ragazzi e ragazzi, bambine e bambini. A proposito di catalogo, Gribaudo pubblica circa 280 titoli l’anno, di cui 100 nell’area della varia e 180 nel segmento bambini e ragazzi, e 30 collane (12 dedicate alla varia e 18 ai bambini e ragazzi).

L’iniziativa nelle scuole primarie per il cinquantenario

Per il cinquantenario la casa editrice dà vita a un progetto speciale rivolto a 50 scuole primarie di tutta Italia, con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo dei libri e svelare loro ciò che accade “dietro le quinte” della loro creazione. L’iniziativa propone un’attività laboratoriale, pensata per gli alunni dai 6 agli 11 anni, che si svolgerà all’interno delle scuole. Ogni incontro, della durata di circa un’ora, vedrà la partecipazione in aula di un rappresentante della casa editrice, che guiderà i bambini e le bambine alla scoperta del processo di creazione di un libro. Verranno illustrate tutte le fasi che portano alla realizzazione di un volume, e i bambini saranno invitati a esprimere la loro curiosità, a fare domande e ad approfondire gli aspetti che più li affascinano. Al termine dell’attività, ogni bambino riceverà un libro in regalo. Inoltre, la scuola beneficerà di una fornitura di volumi destinati alla biblioteca scolastica.

Una storia che comincia a Cuneo, con la varia illustrata

Ora un passo indietro. Nata nel 1976 a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, da un’idea di Giuseppe Cigna, detto “Beppe”, già agente librario di Paravia specializzato nel settore scolastico, insieme alla moglie Pina Gribaudo, la casa editrice era nata per dar spazio alla varia illustrata, con un catalogo di libri fotografici di qualità, capaci di raccontare il territorio cuneese.

Il primo titolo, I castelli – Itinerari di poesia, storia, arte nel Cuneese di ieri e di oggi è firmato dallo stesso Cigna. Il volume illustrato, di grande formato, debutta con una tiratura di 3mila copie, esaurite nell’arco di un anno. Nel tempo raggiunge otto edizioni. L’opera, come si legge in una nota di Gribaudo, “sintetizza l’impostazione editoriale degli esordi: a partire da un tema circoscritto, costruisce un racconto più ampio che intreccia storia e arte con un taglio divulgativo e accessibile. Un modello destinato a consolidarsi negli anni come tratto distintivo della casa editrice”.

La vocazione didattica e divulgativa

Fin dall’inizio emerge dunque la “vocazione didattica e divulgativa“: libri pensati per un pubblico ampio, caratterizzati da “un linguaggio semplice ma non superficiale”. Una delle caratteristiche principali è “la capacità di coniugare una grafica curata e al contempo funzionale“.

I primi anni della casa editrice

Nella fase iniziale il catalogo si amplia e si struttura progressivamente in collane (“Alla scoperta del mondo”, “Biografie per immagini”, “Arte”, “Fotografia”), distinguendo la produzione editoriale in filoni definiti. Nascono così raccolte dedicate a temi specifici, sempre legati al territorio: fiabe, tradizioni e folklore, poesia e narrativa locale, proverbi e modi di dire.

Tra i progetti più rilevanti si distinguono la collana “Mare”, avviata nel 1990, e “Biografie per immagini”, serie di monografie illustrate dedicate ai grandi autori del Novecento — da Pavese a Fenoglio, da Calvino a Pasolini, fino a Levi e Quasimodo — pubblicate tra gli anni ’80 e ’90. I volumi si caratterizzano anche per l’ampio uso di documenti e fotografie d’archivio, spesso inediti.

In anticipo sui tempi, l’editore avvia anche un filone dedicato alla cucina, “intesa non come semplice raccolta di ricette, ma come racconto dei territori attraverso prodotti e protagonisti della tradizione gastronomica”.

Sul finire degli anni ’90 il progetto editoriale si consolida con la nascita della divisione “Il Gusto” e collane come “Le Vie dei Sapori”, “Grandi Vini Grandi Chef”, “Grand Gourmet” e “I quaderni di Clara”.

Dagli anni 2000 a oggi

Dopo una parentesi in cui Gribaudo viene acquisita da Paravia (1994-1998), la casa editrice riacquista la propria indipendenza e dà vita alla società Omnibook, con sede a Terzo d’Acqui in provincia di Alessandria, che, oltre al proprio catalogo, ottiene la distribuzione dei libri della casa editrice tedesca Könemann.

A partire dal 2000 si consolidano le collane, si rinnova la grafica delle copertine, ci si muove con maggior disinvoltura sui mercati esteri con coedizioni e acquisizioni di nuovi titoli.

In seguito a un incendio, la sede storica da Cavallermaggiore viene trasferita a Savigliano. Inoltre, viene acquisita una nuova redazione a Colognola ai Colli in provincia di Verona, specializzata nella manualistica, la Gribaudo-Tempolibro, che affianca nella produzione la redazione saviglianese. Proprio la struttura di Colognola ai Colli è oggi il cuore della produzione di Gribaudo.

All’inizio degli anni Duemila entra in casa editrice Massimo Pellegrino, una figura destinata a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo successivo. Il suo ingresso segna una fase di crescita per Gribaudo, sia sul piano commerciale, sia su quello tecnico.

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Una nuova strategia legata alle iniziative speciali

In questo periodo prende forma anche una nuova strategia legata alle iniziative speciali, in particolare al settore degli allegati ai quotidiani, che in quegli anni registra un trend di crescita positivo. La “divulgazione di qualità” resta il tratto distintivo del catalogo.

L’ingresso nel Gruppo Feltrinelli

Nel 2008 Gribaudo entra a far parte del Gruppo Feltrinelli. La casa editrice amplia progressivamente l’orizzonte dei suoi interessi, affermandosi nel settore dei libri illustrati. Oggi la produzione di varia comprende volumi dedicati alla cucina, al tempo libero, allo sport, alla salute e al benessere, alla natura e alla coltivazione delle piante, alle lingue e alla manualistica.

Negli ultimi quindici sono stati pubblicati, tra gli altri, i bestseller di Dario Bressanini, Beatrice Mautino, Dario Fabbri, Simone Guida-Nova Lectio, Paolo Borzacchiello, Matteo Salvo, Antonella Viola e Angelo Greco.

Tra le numerose collane si segnala “Instant”, inaugurata nel 2010 con il Instant English di John Peter Sloan. Seguono altri titoli di successo sui temi dell’arte, la moda, la storia, la filosofia e le lingue straniere.

Fiore all’occhiello del catalogo sono “Le grammatiche”, volumi monografici e illustrati che raccontano temi di grande popolarità quali profumi, tessuti, colori, vino, caffè, cacao e cioccolato.

L’area ragazzi

Il catalogo per ragazze e ragazzi di Gribaudo comprende albi illustrati, libri gioco, activity e libri dedicati al primo apprendimento, raccolte di storie illustrate classiche e contemporanee, narrativa e divulgazione. Tra i personaggi di maggior successo, il Mostro dei colori di Anna Llenas, Lupo e Lupetto, creati da Orianne Lallemand e illustrati da Eléonore Thuillier e Wizz, ideato da Andy Lee e protagonista della serie Non aprire questo libro.

Il catalogo comprende anche longseller come Il pettirosso, Babbo Natale e Facciamo le facce, oltre a collane come “Le sei storie” che, attraverso sei racconti brevi, offre testi accessibili, in rima o in prosa, con cui affrontare temi cruciali.

“Le grandi raccolte” offrono adattamenti con illustrazioni delle leggende e dei grandi miti di tutto il mondo, mentre la collana “Vola la pagina” propone classici in versione integrale, con copertine che, a sorpresa, si rivelano un poster.

Da non dimenticare sono le collaborazioni con gli editori DK in Inghilterra e Auzou in Francia. Nel 2022 è nata “Gribaudo Fantasy”, linea dedicata all’universo fantasy in tutte le sue sfumature.

Tra i progetti da segnalare anche QUID+, la linea editoriale educativa dedicata al primo apprendimento che traduce “le più avanzate teorie pedagogiche in libri e giochi accessibili”. Ideata da Barbara Franco, si avvale della collaborazione di un team di esperti.

Fatturato quintuplicato

Come si spiega nella presentazione in occasione del cinquantenario, dal 2010 al 2025 Gribaudo ha quintuplicato il fatturato (+477%), ha “quasi quadruplicato” le copie vendute (+283%) con un aumento di oltre 1,3 milioni (+1.390.235) di copie. La quota di mercato registra un aumento di cinque volte, crescendo di 1,48 punti percentuali (+386%).

Oggi Gribaudo “si colloca stabilmente tra i primi dieci editori italiani e nei primi tre nell’area bambini e ragazzi”.