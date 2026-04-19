Un libro aperto su un tavolo, con dietro una libreria piena di libri
Editoria

Scontro politico nell’editoria francese: autrici e autori di Grasset contro Vincent Bolloré

Editoria
di Redazione Il Libraio 19.04.2026

Al Salon du Livre di Parigi fa discutere l’appello di oltre 170 scrittori e scrittrici francesi, che hanno annunciato di voler lasciare la casa editrice Grasset (parte del gruppo Hachette, che dal 2023 è controllato da Vivendi, gigante presieduto dal miliardario “ultra conservatore” Vincent Bolloré) a seguito del licenziamento dello storico amministratore delegato Olivier Nora. “Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media. Al centro della polemica, tra gli altri, anche lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal – I particolari

“Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media: mentre si apre il Salon du Livre di Parigi, in Francia si continua a discutere dell’appello di oltre 170 scrittori e scrittrici, che hanno annunciato di voler lasciare la casa editrice Grasset, a seguito del licenziamento dello storico amministratore delegato Olivier Nora (che non ha dato pubblicamente motivazioni per il suo allontanamento).

A prendere il suo posto, sarà il già discussso Jean-Christophe Thiery, che lavora da tempo con Vivendi.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Nella lettera aperta autori e autrici ricordano che Olivier Nora ha rappresentato per la casa editrice un “baluardo”, grazie alla sua eleganza morale”. Tra i firmatari, Sorj Chalandon, Virginie Despentes e Bernard Henri Levy.  I firmatari hanno quindi spiegato che non pubblicheranno il loro prossimo libro con Grasset e che stanno valutando una class action per riottenere i diritti editoriali sulle proprie opere.

Fondata nel 1907 da Bernard Grasset, la casa editrice è parte di Hachette, che dal 2023 è controllato da Vivendi, gigante presieduto dal 74enne miliardario “ultra conservatore” Vincent Bolloré. Come ricostruisce Il Post, quest’ultimo “è molto criticato per via delle sue numerose ingerenze nella gestione del gruppo, e il licenziamento di Nora è stato interpretato come un atto di forza per rendere il controllo sulle scelte editoriali di Hachette ancora più serrato“.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Il caso, oltralpe, è anche politico: per il presidente Emmanuel Macron il “pluralismo editoriale” va salvaguardato, e lo stesso Dominique de Villepin ha criticato la “crociata ideologica” di Bolloré.

L’allontanamento di Olivier Nora da Grasset sarebbe stato a causa del suo rifiuto a pubblicare un libro di Nicolas Diat, “tutore letterario del giovane Bardella”.

Non solo: nelle scorse settimane si è molto parlato del passaggio a Grasset (da Gallimard) dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, detenuto per un anno in una prigione di Algeri e poi rientrato in Francia. Sansal, come ha ricordato il sito del Fatto Quotidiano, è noto per le sue idee critiche contro l’Islam radicale, e ha lasciato il suo storico editore, Gallimard, parlando di “divergenze” sulle modalità con cui era stata organizzata la sua difesa e la sua liberazione.

Nel 2024 cera già stato l’allontanamento di Isabelle Saporta, ex guida del marchio Fayard, ora di proprietà dell’azienda di Balloré. Fayard, non a caso, ha poi pubblicato (con successo) l’autobiografia del presidente del Rassemblement national Jordan Bardella, oltre ai libri del polemista Éric Zemmour e dell’ex presidente Nicolas Sarkozy.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…

Scopri la nostra pagina Linkedin

Seguici su Telegram
Scopri la nostra pagina LinkedIn

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Seguici su LinkedIn Seguici su LinkedIn

Libri consigliati

News Correlate

Redazione Il Libraio

A Daniele Mencarelli e Rosella Postorino il Premio Campiello Junior 2026

Rosella Postorino (nella categoria 7-10 anni) e Daniele Mencarelli (nella categoria 11-14 anni) sono…

Editoria
Redazione Il Libraio

Ufficiale: a Mondadori il ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli S.p.A.

Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo …

Editoria
Redazione Il Libraio

Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario

Una guida speciale, un calendario aggiornato settimanalmente, dedicato ai festival letterari del 202…

Editoria

Lista di libri

Tutte le nostre proposte