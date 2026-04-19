Scontro politico nell’editoria francese: autrici e autori di Grasset contro Vincent Bolloré

Al Salon du Livre di Parigi fa discutere l’appello di oltre 170 scrittori e scrittrici francesi, che hanno annunciato di voler lasciare la casa editrice Grasset (parte del gruppo Hachette, che dal 2023 è controllato da Vivendi, gigante presieduto dal miliardario “ultra conservatore” Vincent Bolloré) a seguito del licenziamento dello storico amministratore delegato Olivier Nora. “Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media. Al centro della polemica, tra gli altri, anche lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal – I particolari

“Rifiutiamo di essere gli ostaggi di una guerra ideologica che punta a imporre l’autoritarismo nella cultura e nei media: mentre si apre il Salon du Livre di Parigi, in Francia si continua a discutere dell’appello di oltre 170 scrittori e scrittrici, che hanno annunciato di voler lasciare la casa editrice Grasset, a seguito del licenziamento dello storico amministratore delegato Olivier Nora (che non ha dato pubblicamente motivazioni per il suo allontanamento).

A prendere il suo posto, sarà il già discussso Jean-Christophe Thiery, che lavora da tempo con Vivendi.

Nella lettera aperta autori e autrici ricordano che Olivier Nora ha rappresentato per la casa editrice un “baluardo”, grazie alla sua eleganza morale”. Tra i firmatari, Sorj Chalandon, Virginie Despentes e Bernard Henri Levy. I firmatari hanno quindi spiegato che non pubblicheranno il loro prossimo libro con Grasset e che stanno valutando una class action per riottenere i diritti editoriali sulle proprie opere.

Fondata nel 1907 da Bernard Grasset, la casa editrice è parte di Hachette, che dal 2023 è controllato da Vivendi, gigante presieduto dal 74enne miliardario “ultra conservatore” Vincent Bolloré. Come ricostruisce Il Post, quest’ultimo “è molto criticato per via delle sue numerose ingerenze nella gestione del gruppo, e il licenziamento di Nora è stato interpretato come un atto di forza per rendere il controllo sulle scelte editoriali di Hachette ancora più serrato“.

Il caso, oltralpe, è anche politico: per il presidente Emmanuel Macron il “pluralismo editoriale” va salvaguardato, e lo stesso Dominique de Villepin ha criticato la “crociata ideologica” di Bolloré.

L’allontanamento di Olivier Nora da Grasset sarebbe stato a causa del suo rifiuto a pubblicare un libro di Nicolas Diat, “tutore letterario del giovane Bardella”.

Non solo: nelle scorse settimane si è molto parlato del passaggio a Grasset (da Gallimard) dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, detenuto per un anno in una prigione di Algeri e poi rientrato in Francia. Sansal, come ha ricordato il sito del Fatto Quotidiano, è noto per le sue idee critiche contro l’Islam radicale, e ha lasciato il suo storico editore, Gallimard, parlando di “divergenze” sulle modalità con cui era stata organizzata la sua difesa e la sua liberazione.

Nel 2024 cera già stato l’allontanamento di Isabelle Saporta, ex guida del marchio Fayard, ora di proprietà dell’azienda di Balloré. Fayard, non a caso, ha poi pubblicato (con successo) l’autobiografia del presidente del Rassemblement national Jordan Bardella, oltre ai libri del polemista Éric Zemmour e dell’ex presidente Nicolas Sarkozy.

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