Editoria: Giulia Rizzo è la nuova direttrice editoriale di Terre di Mezzo

di Redazione Il Libraio 15.10.2025

“La stima personale e professionale insieme alla condivisione dei valori che da 30 anni guidano la casa editrice rappresentano il fondamento di questo passaggio di direzione editoriale, di cui sono felice e onorata”. Giulia Rizzo è la nuova direttrice editoriale di Terre di mezzo e subentra a Miriam Giovanzana – I particolari

Giulia Rizzo è la nuova direttrice editoriale di Terre di mezzo e subentra a Miriam Giovanzana, tra i fondatori nel 1994 della casa editrice (e che resta come presidente del Consiglio di amministrazione).

“A Giulia e ai colleghi consegno con gioia il lavoro e i risultati di questi anni”, ha dichiarato Giovanzana. “La nomina avviene a ottobre, mese che per noi segna l’inizio di un nuovo anno di bilancio, dopo gli ottimi risultati dell’esercizio precedente, e fa seguito al passaggio di Andrea Raspanti che a maggio ha assunto la responsabilità di direttore generale della società. A entrambi va il mio grazie per avere raccolto anni fa l’invito a questi percorsi e oggi per assumere nuovi ruoli. Camminare insieme nella vita è un dono e una forza”.

Nell'immagine Miriam Giovanzana con Giulia Rizzo e Andrea Raspanti.

Nell’immagine Miriam Giovanzana (al centro) con Giulia Rizzo (a sinistra) e Andrea Raspanti

Dal canto suo Giulia Rizzo aggiunge: “Sono grata a Miriam Giovanzana per la straordinaria fiducia che mi ha sempre accordato. La stima personale e professionale insieme alla condivisione dei valori che da 30 anni guidano la casa editrice rappresentano il fondamento di questo passaggio di direzione editoriale, di cui sono felice e onorata. Grazie alle colleghe e ai colleghi che con coraggio, sensibilità e coerenza intellettuale ogni giorno si impegnano a fare di Terre di mezzo una realtà indipendente sempre più apprezzata da lettrici e lettori, piccoli e grandi!”.

Rizzo, nata a Varese nel 1991, dopo una collaborazione con il Roald Dahl Museum in Inghilterra, ha conseguito il Master in Editoria della Fondazione Mondadori e nel 2014 ha iniziato il suo percorso professionale a Terre di mezzo Editore, dove ha seguito i primi titoli della collana di narrativa per bambini e ragazzi. È stata poi editor del Battello a vapore-Piemme e di HarperCollins Italia, occupandosi di fiction bambini e ragazzi. Da gennaio 2023 a oggi è stata vicedirettrice editoriale di Terre di mezzo.

