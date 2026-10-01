L’editoria italiana arriva alla Buchmesse di Francoforte con vendite in crescita

Il 7 ottobre alla Buchmesse di Francoforte verrà presentato il “Rapporto sullo stato dell’editoria” e verrà inaugurato lo Spazio Italia. Il 2026 si conferma finora positivo per l’editoria italiana: nei primi nove mesi il mercato trade è cresciuto del 3,2% a valore – I particolari

Segnali positivi per l’editoria italiana finora nel 2026: nei primi nove mesi il mercato trade, ovvero narrativa e saggistica a stampa venduta nelle librerie fisiche e online e nei supermercati, è cresciuto del 3,2% a valore, per vendite totali pari a 1.026,5 milioni di euro, e del 2,7% a copie, per 69,8 milioni di libri venduti.

Gli effetti del bonus biblioteche

Come sottolineato da Innocenzo Cipolletta, il presidente dell’Associazione Italiana Editori, “il mercato ha beneficiato del bonus biblioteche da 60 milioni di euro, con tassi di crescita sostenuti soprattutto tra febbraio e giugno. Ma gli effetti positivi del bonus vanno ben oltre a questi numeri in termini di sostegno e promozione della lettura su tutto il territorio, con particolare attenzione, come voluto dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, per le aree svantaggiate. Per questo motivo è importante che la misura sia confermata e stabilizzata anche per gli anni a venire”.

Il dato elaborato da NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia verrà discusso e approfondito alla Buchmesse di Francoforte il 7 ottobre alle ore 11.00, in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Italia. Lo stand collettivo italiano organizzato da ICE-Agenzia in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori da quest’anno si trova al padiglione 3.1 – Stand B134 e B102. Gli espositori italiani alla Buchmesse di Francoforte (gruppi editoriali, case editrici non affiliate ai gruppi, agenti letterari) sono 134, di cui 66 presenti allo Spazio Italia.

Il Rapporto sullo stato dell’editoria

Dopo il taglio del nastro, insieme ai dati più recenti del mercato trade verrà presentato il Rapporto sullo stato dell’editoria, a cura dell’ufficio studi AIE, con i numeri dell’intero settore e l’andamento della compravendita dei diritti di traduzione nel 2025.

Intervengono Cipolletta, Massimo Darchini, Console Generale d’Italia a Francoforte e Ferdinando Fiore, Direttore dell’Ufficio di Berlino di ICE – Agenzia e.

Sempre il 7 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30 al Dialogue Networking Area, Foyer Hall 4.0, si terrà l’incontro “What’s next for accessible publishing? AI, new tools & old challenges” a cura di Fondazione LIA, no profit fondata da AIE e dall’Unione Italiana dei Ciechi, in collaborazione con Börsenverein des Deutschen Buchhandels e Frankfurter Buchmesse.