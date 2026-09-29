“Roll the Calls”, nel 2027 in Italia il memoir di Ari Emanuel scritto da J.R. Moehringer

Roll the Calls, il memoir del grande agente americano Ari Emanuel scritto insieme al vincitore del Premio Pulitzer J.R. Moehringer (nella foto grande, ndr), uscirà in Italia per Limina, marchio di Adriano Salani editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), che ne ha acquisito i diritti. Il titolo italiano sarà annunciato prima della pubblicazione, prevista nel primo semestre del 2027.

Emanuel è una delle personalità più influenti dell’intrattenimento e della cultura mondiale ed è stato l’ispirazione per il personaggio di Ari Gold nella serie Entourage di HBO. Suo fratello è Rahm Emanuel, ex sindaco di Chicago e consigliere speciale di Barack Obama.

Il memoir del presidente esecutivo e amministratore delegato di TKO, nonché presidente esecutivo di WME Group (agenzia che rappresenta artisti di cinema, televisione e musica, oltre a scrittori di fama mondiale), è appena uscito negli Stati Uniti e nel Regno Unito, rispettivamente da Knopf e da William Collins. Nel 2027 è prevista la pubblicazione in Spagna (per i tipi di Duomo Ediciones).

Quanto a J.R. Moehringer, è l’autore del bestseller Il bar delle grandi speranze ed è il ghostwriter di alcune delle biografie che hanno saputo ridefinire un genere narrativo: Spare del Principe Harry, Open di Andre Agassi e L’arte della vittoria di Phil Knight.

Roll the Calls racconta “il ruolo della rabbia come motore e carburante della scena americana”, della personale lotta con la dislessia, la sua infanzia nel South Side di Chicago e il suo trasferimento a Hollywood, dove iniziò dal gradino più basso lavorando nell’ufficio posta della CAA.

“Da bambino mi dicevano spesso che non sarei diventato nulla. Grazie a Dio non li ho ascoltati, perché ora ho lavorato con così tanti brillanti scrittori, registi, attori, artisti, giornalisti, imprenditori e investitori. Da loro, e anche dall’esperienza amara, ho imparato molto sul successo e sul fallimento, sulla creatività e sulla perseveranza. Soprattutto sulla perseveranza. La mia storia è per chiunque si senta messo in dubbio e soprattutto per quella persona a cui è stato detto di arrendersi, di mollare tutto. Se c’è un tema principale è che ogni volta che qualcuno ti dice di smetterla, che non sei abbastanza bravo, dovresti dire a quella persona di andare a farsi ****”, ha dichiarato Emanuel Ari.

Emanuel, padre di quattro figli, in Roll the calls rivela anche i lati nascosti della sua vita. Racconta di come ha affrontato un matrimonio in crisi, di quanto ha lottato per ritrovare l’amore e come abbia continuato a gestire la sua lista di clienti “impegnativi”, tra i quali Martin Scorsese, Larry David, Mark Wahlberg e Dwayne “The Rock” Johnson.

“Limina accoglie con orgoglio la storia vera di uno dei più celebri agenti del mondo della cultura e dello spettacolo, affidata alla voce più autorevole della narrazione biografica contemporanea. Un libro che riflette perfettamente la nostra idea di catalogo: grandi vite che meritano di essere raccontate, lette e tramandate”, dichiara Marco Figini, direttore editoriale di Limina.