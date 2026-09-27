Due ragazze si scambiano delle frasi da lettori e lettrici parlando sedute per terra in una libreria
Editoria

A Napoli è tempo di “Romance Book Party” (e “Gran Ballo Regency”)

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di Redazione Il Libraio 28.09.2026

Dall’1 al 4 ottobre il “Romance Book Party” arriva per la prima volta al Campania Libri Festival di Napoli con il “Romance Corner” (il “Gran Ballo Regency”) – I particolari

Veniamo a un nuovo appuntamento per appassionati e appassionate di romanzi rosa. Il “Romance Book Party” arriva per la prima volta al Campania Libri Festival con il Romance Corner, uno spazio dedicato al mondo della narrativa romance, all’editoria e alle nuove forme di partecipazione e promozione legate alle community di lettrici e lettori. L’appuntamento è dall’1 al 4 ottobre nel Cortile del Belvedere di Palazzo Reale di Napoli.

Il Romance Book Party, ideato da Sara Menichetti e Valentina Trombetta, fondatrici di SEV Management, è un festival “dedicato alla narrativa romance in tutte le sue declinazioni, che ha costruito attorno al genere una community sempre più ampia nel Sud Italia“, “andando oltre il tradizionale firmacopie”, con panel, workshop, presentazioni e occasioni di confronto.

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La seconda edizione, svoltasi il 6 giugno di quest’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha confermato questa vocazione, mettendo in dialogo nomi molto noti della narrativa romance, nuove voci e autrici e autori provenienti anche dal mondo delle piattaforme digitali. Nel corso delle diverse edizioni sono state ospiti, tra gli altri, Julia Quinn, Mercedes Ron, Catharina Maura, Laura Steven, Kelly Oram e Casey McQuiston, all’interno di programmi dedicati anche al rapporto tra editoria tradizionale, BookTok, Wattpad, scrittura ed educazione sentimentale.

Il Romance Corner porterà al Campania Libri Festival autrici come Carrie Leighton per Salani, Anna Zarlenga, Elisa Iani, Francesca Pascal e Cheryl per Newton Compton Editori, Estelle Hunt, Alice DC, Bess Young e Floriana D’Amico per Giunti, oltre a Beppe Roncari per Rizzoli, Ella Swann per Edizioni Piemme, Trisha Wear, Marica Mantice e Lara Cialdini per Sperling & Kupfer, Flaminia Galeoni per SEM, Fion Elgee per Land Editore. Spazio dunque a rom-com, romantasy e contaminazioni con young adult e dark.

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Spazio anche per i marchi indipendenti e per il mondo del self-publishing. Tra gli appuntamenti in programma, giovedì primo ottobre alle 16, anche il Gran Ballo Regency, al Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Il progetto proseguirà oltre il Campania Libri Festival, con la terza edizione del Romance Book Party, in programma il 12 giugno 2027 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

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