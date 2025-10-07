Libri: l’editoria italiana in frenata verso la Buchmesse di Francoforte 2025

Alla Buchmesse di Francoforte, in programma dal 15 al 19 ottobre, l’editoria italiana si presenta con dati negativi: nei primi nove mesi del 2025 il mercato trade è calato del 2% a valore e del 2,7% a copie – I particolari
Continua la frenata dell’editoria italiana nel 2025: nei primi nove mesi il mercato trade, ovvero narrativa e saggistica a stampa venduta nelle librerie fisiche e online e nei supermercati, è calato del 2% a valore, per vendite totali pari a 995,3 milioni di euro, e del 2,7% a copie, per 68 milioni di libri venduti.
Il dato elaborato da NielsenIQ BookData Panel Market Libri Italia verrà discusso e approfondito alla Buchmesse di Francoforte, in programma dal 15 al 19 ottobre, in occasione dell’inaugurazione nel primo giorno di fiera dello Spazio Italia, lo stand collettivo italiano organizzato da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE), al padiglione 5.0 – Stand A19.
Dopo il taglio del nastro alle 10.30 del 15 ottobre a cui è stato invitato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la visita agli stand degli editori italiani, alle 11.30 verrà presentato al Ministro, agli editori, alla stampa e alle istituzioni presso lo Spazio incontri dello stand collettivo il Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, a cura dell’ufficio studi AIE. Il Rapporto comprende anche i primi numeri su come sta cambiando la vendita dei diritti di traduzione con la partecipazione dell’Italia come Ospite d’Onore alla Buchmesse di Francoforte nel 2024.
“Ci presentiamo a Francoforte con un mercato ancora in frenata – ha spiegato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta –. Il mercato sconta a ora la mancanza delle misure di sostegno, in particolare il calo degli acquisti con le Carte per i neo-diciottenni e i ritardi attuativi dei finanziamenti per le biblioteche. Confidiamo però che continui il parziale recupero iniziato a luglio e che i primi effetti del provvedimento per le biblioteche e della Carta della Cultura per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 15mila euro si possano vedere già a fine anno”.
Quest’anno gli espositori italiani alla Buchmesse di Francoforte (gruppi editoriali, case editrici non affiliate ai gruppi, agenti letterari) sono 144, di cui 67 presenti allo Spazio Italia.
