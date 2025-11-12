Editoria libraria: in 10 anni il settore è cresciuto del 7%

L’editoria libraria italiana è cresciuta negli ultimi dieci anni del 7% (al netto dell’inflazione): un dato positivo, che rivela la solidità del settore, come commenta Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE: “Serve una legge per il libro organica con l’obiettivo di accompagnare le imprese e preservare la centralità del libro” – I dati

Se nei giorni scorsi parlavamo della crescita dei consumi culturali a Milano, in particolare legati al settore libri con l’aumento di librerie e utenti delle biblioteche (qui la classifica dei libri più venduti e prestati), l’Associazione Italiana Editori fa ora il punto sull’andamento dell’editoria libraria italiana nel corso degli ultimi dieci anni, segnati dalla pandemia, che ha avuto un notevole impatto sul mondo della lettura.

I dati sulla crescita

Il settore dell’editoria libraria italiana è infatti cresciuto nell’ultimo decennio del 7% al netto dell’inflazione e del 28% a prezzi correnti, passando da un giro d’affari di 2,517 miliardi di euro nel 2014 a 3,234 miliardi di euro nel 2024.

L’analisi sull’andamento dell’industria del libro a cura dell’AIE sarà presentata a Viterbo il prossimo 21 novembre in occasione della seconda edizione del Festival dell’Economia e della Cultura, durante la tavola rotonda Economia del Comparto Editoriale, in programma alla Sala Regia del Palazzo dei Priori alle ore 17.

Cipolletta (AIE): “Siamo un’industria solida che affronta enormi cambiamenti sociali e tecnologici”

“I numeri confermano la solidità dell’industria del libro: al netto delle congiunture annuali, assistiamo a una crescita di fondo che è avvenuta in anni di forti cambiamenti sociali e tecnologici che le imprese sono state capaci di interpretare e fare propri – spiega il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta –. Allo stesso tempo è importante sottolineare che nuove sfide ci attendono: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, i cambiamenti nei comportamenti di lettura tra i giovani e gli studenti in particolare. Sono passaggi cruciali che richiedono che il Paese si doti di una legge per il libro organica con l’obiettivo di accompagnare le imprese e preservare la centralità del libro nei consumi culturali italiani”.

Dopo l’illustrazione dei dati del mercato editoriale da parte di Giovanni Peresson, responsabile dell’ufficio studi di AIE, insieme a Cipolletta interverranno Isabella Ferretti, presidente e amministratore delegato di 66thand2nd e Paolo Repetti, direttore generale Einaudi Stile Libero. Modera Sabina Minardi, caporedattrice Cultura de L’Espresso.

Il Festival in programma dal 21 al 23 novembre a Viterbo è promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Viterbo, in collaborazione con AIE, Anica e Medioera.