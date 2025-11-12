Editoria libraria: in 10 anni il settore è cresciuto del 7%
Editoria

Editoria libraria: in 10 anni il settore è cresciuto del 7%

Editoria
di Redazione Il Libraio 12.11.2025

L’editoria libraria italiana è cresciuta negli ultimi dieci anni del 7% (al netto dell’inflazione): un dato positivo, che rivela la solidità del settore, come commenta Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE: “Serve una legge per il libro organica con l’obiettivo di accompagnare le imprese e preservare la centralità del libro” – I dati

Se nei giorni scorsi parlavamo della crescita dei consumi culturali a Milano, in particolare legati al settore libri con l’aumento di librerie e utenti delle biblioteche (qui la classifica dei libri più venduti e prestati), l’Associazione Italiana Editori fa ora il punto sull’andamento dell’editoria libraria italiana nel corso degli ultimi dieci anni, segnati dalla pandemia, che ha avuto un notevole impatto sul mondo della lettura.

libreria, libri, fumetti, scaffale, libro, libri bambini

I dati sulla crescita

Il settore dell’editoria libraria italiana è infatti cresciuto nell’ultimo decennio del 7% al netto dell’inflazione e del 28% a prezzi correnti, passando da un giro d’affari di 2,517 miliardi di euro nel 2014 a 3,234 miliardi di euro nel 2024.

L’analisi sull’andamento dell’industria del libro a cura dell’AIE sarà presentata a Viterbo il prossimo 21 novembre in occasione della seconda edizione del Festival dell’Economia e della Cultura, durante la tavola rotonda Economia del Comparto Editoriale, in programma alla Sala Regia del Palazzo dei Priori alle ore 17.

Può interessarti anche

Consumi culturali in crescita a Milano (dove le librerie raggiungono quota 190)
Redazione Il Libraio 05.11.2025 Consumi culturali in crescita a Milano (dove le librerie raggiungono quota 190)

Cipolletta (AIE): “Siamo un’industria solida che affronta enormi cambiamenti sociali e tecnologici”

“I numeri confermano la solidità dell’industria del libro: al netto delle congiunture annuali, assistiamo a una crescita di fondo che è avvenuta in anni di forti cambiamenti sociali e tecnologici che le imprese sono state capaci di interpretare e fare propri – spiega il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta –. Allo stesso tempo è importante sottolineare che nuove sfide ci attendono: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, i cambiamenti nei comportamenti di lettura tra i giovani e gli studenti in particolare. Sono passaggi cruciali che richiedono che il Paese si doti di una legge per il libro organica con l’obiettivo di accompagnare le imprese e preservare la centralità del libro nei consumi culturali italiani”.

Può interessarti anche

Buona notizia per le biblioteche: tra il 2025 e il 2026 in arrivo fondi per 60 milioni di euro
Redazione Il Libraio 06.11.2025 Buona notizia per le biblioteche: tra il 2025 e il 2026 in arrivo fondi per 60 milioni di euro

Dopo l’illustrazione dei dati del mercato editoriale da parte di Giovanni Peresson, responsabile dell’ufficio studi di AIE, insieme a Cipolletta interverranno Isabella Ferretti, presidente e amministratore delegato di 66thand2nd e Paolo Repetti, direttore generale Einaudi Stile Libero. Modera Sabina Minardi, caporedattrice Cultura de L’Espresso.

Il Festival in programma dal 21 al 23 novembre a Viterbo è promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Viterbo, in collaborazione con AIE, Anica e Medioera.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte