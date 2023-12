Editoria: Matteo Ulrico Hoepli è il nuovo Presidente della Hoepli S.p.A.

“Sono onorato di continuare il lavoro iniziato dalla mia famiglia, oltre 150 anni fa, per Milano e tutta la cultura scientifica italiana, portando la mia esperienza economica nel mondo dei libri, in cui vivo fin da bambino…”: Matteo Ulrico Hoepli è il nuovo Presidente della Hoepli S.p.A., casa editrice fondata nel 1870 – I particolari

Matteo Ulrico Hoepli è il nuovo Presidente della Hoepli S.p.A., casa editrice fondata nel 1870 dallo svizzero Ulrico Hoepli e oggi diretta dalla quinta generazione della famiglia Hoepli, che gestisce la storica libreria di via Hoepli a Milano.

Classe 1968, Matteo Ulrico Hoepli diventa Presidente dopo essere stato per tre anni Amministratore Delegato dell’azienda. Dopo studi di Economia politica all’Università Bocconi di Milano e un MBA alla Indiana University con specializzazione in Finanza e Statistica applicata, lavora presso Goldman Sachs a New York, poi nelle sedi di Londra e Milano. Da gennaio 2004 entra stabilmente nell’azienda di famiglia e nel 2005 dà avvio all’ecommerce della libreria, hoepli.it.

“Sono onorato di continuare il lavoro iniziato dalla mia famiglia, oltre 150 anni fa, per Milano e tutta la cultura scientifica italiana, portando la mia esperienza economica nel mondo dei libri, in cui vivo fin da bambino. In tre diversi secoli siamo sempre stati attenti e aperti alle grandi trasformazioni della società, pensando al libro come a uno strumento per la crescita – a scuola, all’università, nella professione e nella propria vita – delle persone in quanto cittadini o futuri cittadini”, sottolinea il neo-presidente.

L’arrivo di Matteo Ulrico Hoepli alla presidenza non è l’unica novità in casa Hoepli: si aggiunge anche la nomina di Manuela Stefanelli (che dirige la libreria insieme a Enrico Carraro) a Consigliere dell’Associazione Librai Italiani.