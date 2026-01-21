Editoria, Milieu Edizioni entra a far parte del gruppo Meltemi

Novità per Milieu Edizioni, che entra a far parte della famiglia Meltemi. “Una scelta naturale per due editori non allineati”, si legge in una nota. L’obiettivo è quello di “rendere ancora più forte la nostra presenza in un mercato editoriale sempre più complesso per le realtà indipendenti“.

Milieu, nata a Milano come progetto di ricerca sulla storia criminale e sociale del ‘900, in un secondo momento, dal maggio 2012, si è sviluppata come proposta editoriale. Negli anni è diventata un riferimento nella pubblicazione di “memoir, storia sociale, storia politica, crime fiction, true crime e racconti di frontiera”.

Ora, la volontà comune delle due realtà “è quella di costruire un percorso fatto di continuità e sinergia, in un contesto ancora più ampio, solido e autorevole”.

Manolo Morlacchi, direttore editoriale di Meltemi, sottolinea che l’’ingresso di Milieu nella nostra casa editrice rafforza l’idea di un polo editoriale indipendente, libero e ricco di passione per la conoscenza. Un’idea che ha ormai preso forma”. Edoardo Caizzi, direttore editoriale di Milieu, aggiunge: “Dopo 14 anni di storia controcorrente, Milieu edizioni passa all’interno del gruppo Meltemi. Una scelta naturale, figlia delle attuali condizioni di mercato, ma anche frutto del desiderio di ampliare maggiormente la propria linea di ricerca. Un ringraziamento a quanti hanno reso possibile questo percorso negli anni e a tutto lo staff che continuerà a lavorare nella nuova realtà editoriale con rinnovato entusiasmo: Laura Carla Antonelli, Silvia Bellucci, Sergio Bianchi, Nicola Erba, Elena Pozzato, Francesca Rossi“.