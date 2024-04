Editoria: ecco come Utet rinnova la grafica dei suoi libri

Nel nuovo corso della casa editrice Utet (ora nel Gruppo Mondadori), “tutte le copertine hanno una font originale in comune, titolo e sottotitolo in maiuscolo e una revisione del logo e del marchio. All’interno di questi vincoli le copertine manterranno varietà di formato, di iconografia e composizione della copertina” – I dettagli

Novità per la casa editrice Utet, che presenta un nuovo progetto grafico che riguarda tutta la linea editoriale delle novità.

Nel nuovo corso della casa editrice (ora nel Gruppo Mondadori) “tutte le copertine hanno una font originale in comune, titolo e sottotitolo in maiuscolo e una revisione del logo e del marchio. All’interno di questi vincoli le copertine manterranno varietà di formato, di iconografia e composizione della copertina”.

Mattia de Bernardis, direttore editoriale di Utet, sottolinea: “(…) Dopo più di 300 novità, abbiamo sentito la necessità di rendere la nostra proposta più riconoscibile, le nostre novità più visibilmente connesse, i singoli volumi più chiaramente parte di una linea. Abbiamo lavorato con lo studio grafico che da sempre ci segue, e siamo orgogliosi di inaugurare la nostra nuova ‘faccia’: senza sacrificare flessibilità e impatto, le copertine Utet comunicano oggi in modo coordinato la convinzione della casa editrice di offrire una saggistica intelligente e moderna, in grado di fornire idee sofisticate ma anche storie curiose e punti di vista originali sul mondo”.

Questo progetto grafico si inserisce all’interno di un percorso iniziato nel 2022 con la creazione di due nuove collane da aggiungere ai Classici bianchi in brossura: Alfabeto (una collana di novità saggistica breve, che ha accolto autori come Giovanni De Luna e Matteo Bordone) e Biblioteca (collana di catalogo che accoglie titoli come Rumore di Daniel Kahneman, o Atlante delle emozioni umane di Tiffany Watt-Smith)

Massimo Lafronza di XxYstudio aggiunge: “Per questo nuovo progetto abbiamo deciso di preservare una certa libertà iconografica (dipinti, illustrazioni, fotografie…), e quindi la ricerca si è concentrata su una nuova font, morbida al punto giusto da accordarsi di volta in volta al tono del libro. Una font che andasse bene per una biografia storica da mille pagine ma anche per un pamphlet urgente o per un saggio sui fumetti di super-eroi. L’abbiamo trovata e si chiama Persona: isegnata da Abyme, che ha il dettaglio di essere una font sans serif display con spessori variabili, cosa che le dà un calore inusuale per un carattere bastoni, e si presta a veicolare contenuti della più varia natura. Persona si chiama così perché è basata sul Florida, una font disegnata nel 1931 da Hans Möhring e usata nei titoli del film Persona di Ingmar Bergman, e ispirato alla tipografia fiorentina rinascimentale del XV° secolo”.

Aggiunge Lafronza: “Decisa la tipografia abbiamo introdotto come altro elemento di riconoscibilità (e di rigidità) l’allineamento sempre a sinistra dei testi, pur lasciandoli liberi di scorrere sul margine sinistro e di assumere dimensioni diverse a seconda delle necessità specifiche. Abbiamo tenuto tutto in maiuscolo, compreso il sottotitolo, un altro elemento inusuale nel mondo editoriale ma che qui assume un ruolo funzionale: per la saggistica i sottotitoli hanno un peso informativo enorme e con questa scelta abbiamo voluto restituirgli la dignità tipografica che meritano. Ultimo elemento fisso è la posizione e scomposizione del marchio e logotipo, messi al piede sui due margini laterali come a creare la base sopra cui tutto si erige: se Utet ha una grande tradizione, il marchio ne è la pietra angolare”.