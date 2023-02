Editoria, nasce Biblioteca UTET (e la casa editrice trasloca a Segrate)

Anno di novità per la casa editrice Utet, che si trasferisce a Segrate a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Mondadori e che propone una nuova collana, Biblioteca Utet. Dedicata ai tascabili, la collana nasce per dare “un luogo unico, e una identità grafica chiara, al catalogo di Utet”.

Mattia de Bernardis, alla direzione editoriale di Utet, spiega: “Il lavoro fatto, non solo da me, negli ultimi dieci anni, ha generato un catalogo pieno di novità di successo e ripescaggi di valore, di titoli sorprendenti e volumi ormai classici. Era il momento di iniziare a disporre su uno scaffale riconoscibile tutti questi libri, che sono la forza del marchio Utet in libreria. Per questo, siamo orgogliosi di inaugurare una nuova collana, la Biblioteca Utet, che negli anni accoglierà tutta la ricchezza del nostro catalogo di saggistica. Questi libri tornano quindi nei negozi fisici e online pronti a popolare le librerie con la loro veste grafica chiara e fresca, il formato fisico unico e brossurato e un prezzo più basso”.

A inaugurare la nuova collana, Alberi sapienti, antiche foreste di Daniele Zovi, un libro che racconta, albero dopo albero, storia dopo storia, il desiderio di vita degli alberi, firmato da un esperto di animali selvatici e vite degli alberi; Il farmacista del Ghetto di Cracovia di Tadeusz Pankiewicz che restituisce la sua testimonianza di questa tragedia, raccogliendo le storie di chi ha subito impotente la “soluzione finale”; Come non scrivere di Claudio Giunta, un anti-manuale che insegna a scrivere in modo corretto passando in rassegna gli errori, i tic e i vezzi dei testi che incontriamo ogni giorno; Ascesa e caduta dei dinosauri di Steve Brusatte, storia dell’impero dei dinosauri, nel racconto di un nome in ascesa della paleontologia mondiale.

Nei prossimi mesi la collana si arricchirà di nuovi titoli, tra cui Rumore di Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass R. Sunstein, I russi sono matti di Paolo Nori, Churchill di Andrew Roberts, La Filosofia antica di Nicola Abbagnano, Atlante delle emozioni umane di Tiffany Watt-Smith, La fine della storia e l’ultimo uomo di Francis Fukuyama, L’ultimo orizzonte di Amedeo Balbi e Il grande Gualino di Giorgio Caponetti.

Fotografia header: Getty Editorial 27-06-2022