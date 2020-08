“Ellissi”, la collana di classici tascabili di Alter Ego

Eletti è la collana della piccola casa editrice Alter Ego dedicata alla riscoperta dei classici e di alcuni tra gli autori più iconici della letteratura, sia tramite i loro romanzi più celebri sia attraverso le loro opere meno conosciute. Alter Ego, casa editrice fondata nel 2012, a Viterbo, da Danilo Bultrini e Luca Verduchi, è specializzata in narrativa: Eletti è la collana pensata per valorizzare capolavori del passato in formato tascabile.

La collana si divide in Pietre miliari, che ripropone i grandi classici nella loro forma originale, come Alice nel paese delle meraviglie, Attraverso lo specchio, La sirenetta, Canto di Natale; in Gemme, invece, rientrano capolavori dimenticati o difficili da reperire, come i racconti di viaggio di Charles Dickens, La cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti e racconti di Guy De Maupassant, Robert L. Stevenson, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Luigi Capuana e molti altri ancora.

Eletti è caratterizzata dalla cura editoriale di Dario Puntuale, una grafica ricercata e traduzioni inedite. Giugno ha segnato l’ingresso di due nuovi scrittori nella collana: James Joyce con I morti e Joseph Conrad con L’informatore. La nuova entrata di luglio è Il diamante grande quanto il Ritz Di Francis Scott Fitzgerald.