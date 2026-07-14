Giornalismo: ecco i vincitori del Premiolino 2026

Sono stati resi noti i vincitori e le vincitrici della 66esima edizione del più antico premio giornalistico italiano, Il Premiolino, scelti dalla giuria che si è riunita alla Bicocca degli Arcimboldi.

Il premio, sostenuto da Pirelli, ogni anno viene assegnato a personalità che si distinguono per “rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile“.

I vincitori e le vincitrici del Premiolino 2026

Il Premiolino 2026 è andato ad Anna Foa (La Stampa), Viviana Mazza (Corriere della Sera), Gabriella Colarusso (la Repubblica), Stefano Feltri (Revolution, Rai Radio 3), Floriana Bulfon (giornalista freelance, collabora con varie testate e con la Rai) e Sacha Biazzo (Report, Rai 3).

La giuria ha assegnato inoltre il Premio Pirelli per la Scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi, direttrice della Direzione Cultura ed Educational Rai, e da Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell’unità Educational della Direzione Cultura ed Educational Rai.

Per Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, “il Premiolino è da sempre un riconoscimento dedicato all’informazione e al giornalismo di qualità, ma anche a tutte quelle esperienze che contribuiscono a diffondere conoscenza, consapevolezza e senso civico. È con questo spirito che quest’anno il Premio Pirelli per la Scuola viene assegnato a Rai Scuola. Dalle lezioni del maestro Alberto Manzi fino ai programmi di oggi, il servizio pubblico svolge un ruolo fondamentale nella crescita culturale del Paese, accompagnando generazioni di italiani nell’accesso al sapere e contribuendo a costruire una cittadinanza più informata e consapevole. In questo percorso, informazione, divulgazione e formazione hanno spesso camminato insieme, condividendo la stessa responsabilità: fornire strumenti per comprendere la realtà e partecipare alla vita civile e allo sviluppo sociale e culturale del Paese. Per questo il Premio Pirelli vuole riconoscere il lavoro di una realtà che continua a investire nella cultura, nell’educazione e nella qualità dell’informazione per le nuove generazioni”.

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La giuria

Presieduta da Chiara Beria di Argentine, la giuria è composta da soli giornalisti già vincitori del Premio e successivamente nominati a vita: Benedetta Tobagi, da quest’anno nominata vicepresidente, Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella e Carlo Verdelli. Antonio Calabrò fa parte della giuria per Pirelli e in particolare per il Premio Pirelli per la Scuola. In giuria, tra l’altro, entra Silvia Sciorilli Borrelli, vincitrice del Premiolino nel 2022.

Il 5 ottobre la premiazione

La cerimonia di premiazione della 66esima edizione del Premiolino si terrà lunedì 5 ottobre 2026 presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano.

Come da tradizione, i vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi, diventata negli anni uno dei simboli distintivi del Premio.