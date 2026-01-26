Giovanni Dutto nuovo Direttore Area Libri di RCS MediaGroup

C’è una novità nell’Area Libri di RCS MediaGroup. A dirigerla è arrivato Giovanni Dutto, che dal 2017 era Direttore Commerciale Marketing e Operations della filiale italiana di HarperCollins, e che in precedenza ha lavorato per 16 anni in Mondadori, dov’era entrato nel 2001.

Torinese, classe 1974, Dutto, che nel tempo ha consolidato “una profonda competenza nelle dinamiche di mercato e nella gestione operativa”, arriva in RCS con l’intento di “rafforzare ed espandere la presenza nel mercato librario“. Nella nota si legge infatti che “l’ingresso di Dutto segna l’avvio di un percorso di crescita per l’Area Libri, volto a consolidare l’identità e il peso dei marchi Solferino, Cairo e Fuoriscena“.

“Gli obiettivi chiave del suo mandato includono l’espansione del parco autori e l’ottimizzazione della redditività, puntando in particolare sulla qualità dell’offerta editoriale, ma anche portando innovazione nei processi gestionali“, come sottolinea lo stesso Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo RCS

Dutto, che riporta al Direttore Generale News RCS Alessandro Bompieri, e succede a Luisa Sacchi, che prosegue la sua collaborazione con il Gruppo in veste di consulente editoriale.