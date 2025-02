Editoria: il marchio Fuoriscena guarda al pensiero di destra e ai suoi testi “fondativi”

Il marchio Fuoriscena (RCS) propone una nuova collana “dedicata ai testi fondativi del pensiero di destra”, per dar spazio agli autori e alle autrici “che hanno messo a terra il vocabolario politico dentro al quale anche oggi ci muoviamo”. Una scelta destinata a far discutere – I particolari

Una scelta destinata a far discutere, quella del marchio Fuoriscena, che ha debuttato in libreria (nell’ambito dell’area Libri di RCS) nell’autunno 2023, e che ora propone una nuova collana “dedicata ai testi fondativi del pensiero di destra”, per dar spazio agli autori e alle autrici “che hanno messo a terra il vocabolario politico dentro al quale anche oggi ci muoviamo”.

Inaugurano la collana quattro uscite, affidate a curatori italiani: si parte con Socialismo fascista – La risposta fascista alla crisi dell’Europa di Pierre Drieu la Rochelle (a cura David Bidussa), Che cos’è il Fascismo – L’essenza di un fenomeno storico di Giovanni Gentile, a cura di Salvatore Natoli, Imparate a sparare – Le radici della destra sionista di Vladimir Jabotinsky, a cura di Paolo Di Motoli, e Il vero conservatore – Le basi della destra americana fino a Trump di Barry Goldwater, a cura di Mario Ricciardi.

A seguire, opere di Oswald Spengler, José Ortega y Gasset, Margaret Thatcher e Margherita Sarfatti.

Perché una collana dedicata al pensiero di destra? Nella nota della casa editrice si spiega che alla base della decisione c’è la seguente convinzione: “la destra è oggi egemone in gran parte del mondo anzitutto perché, anche laddove non rappresenti il gruppo politico al potere, comunque definisce i temi al centro della discussione pubblica. Il nazionalismo, l’antiparlamentarismo, il culto del capo, l’antiamericanismo, inteso come critica delle democrazie occidentali, il sovranismo anche economico, con il rilancio di politiche autarchiche, l’attacco a sindacati, scioperi e all’idea stessa di conflitto di classe, l’esclusione dello straniero, la caratterizzazione etnica della democrazia”. Per Fuoriscena “sono tutti temi centrali dell’agenda politica odierna, che sottolineano come pensiero e cultura di destra siano egemoni. E sono temi centrali negli scritti” della collana.

L’idea di fondo che ispira questa serie “è quella per cui, finché non ci sarà un nuovo vocabolario politico capace di imporsi come valida alternativa, la cultura di destra sarà ancora destinata a crescere e a conquistare spazio. A consolidare la sua egemonia”.