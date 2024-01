Giunti Psychometrics acquisisce una quota di maggioranza in Vetor Editora

Giunti Psychometrics, “Gruppo leader nella psicometria e psicologia scientifica con 16 sedi nel mondo”, ha annunciato un cambiamento organizzativo con la nomina di Claudio Mennini come country manager di Giunti Psychometrics Italia.

Nella nota si spiega che negli ultimi tre anni Mennini ha guidato con successo la direzione commerciale dell’azienda. Come country manager “avrà un ruolo chiave nel guidare la direzione strategica di Giunti Psychometrics, che in Italia è il punto di riferimento per la ricerca e lo sviluppo di test e strumenti psicometrici e di servizi di consulenza, che trovano applicazione in ambito sia clinico che organizzativo”.

“Ogni giorno Giunti Psychometrics consente a una porzione abbondante di umanità di essere vista e intendo tenere fede a questa missione mettendomi anzitutto in costante ascolto dei nostri interlocutori e portatori di interesse all’esterno e all’interno della nostra azienda”, ha commentato Mennini.

“Siamo entusiasti di vedere Claudio nel suo nuovo ruolo di Country Manager Italia– ha aggiunto José Sales Grade, Global CEO di Giunti Psychometrics. Siamo certi che la sua esperienza e determinazione saranno indispensabili per guidare un efficace processo di innovazione e potenziare la nostra posizione sul mercato”.

“Siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta per il futuro dell’azienda e nutriamo grande fiducia in Mennini sulla base di quanto ha dimostrato finora”, ha dichiarato dal canto suo Daniel Giunti, Presidente di Giunti Psychometrics.

L’azienda comunica inoltre l’acquisizione di una quota di maggioranza di Vetor Editora, società brasiliana, con sede a São Paulo e filiali a Rio de Janeiro e Campinas, “leader di test, strumenti libri e formazione in ambito psicologico“.

Il Global CEO Grade in una nota afferma: “Con questa acquisizione la nostra azienda compie un altro passo decisivo in linea con l’attuale strategia di crescita globale rapida ma sostenibile. Siamo entrati nel mercato più grande e sofisticato dell’America Latina, il Brasile, che si aggiunge così alle nostre filiali Latam in Messico, Colombia, Costa Rica e Cile”. Ricardo Mattos, CEO di Vetor Editora ha aggiunto: “L’ingresso di Vetor in Giunti Psychometrics apre le porte ad un’intensa e feconda condivisione reciproca di conoscenze ed esperienze accumulate da centinaia di persone nel corso di decenni di lavoro”.