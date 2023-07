Giuseppe Russo lascia la direzione editoriale di Neri Pozza per un nuovo progetto editoriale (che dovrebbe essere annunciato a breve, a quanto risulta a ilLibraio.it). Il Gruppo editoriale Athesis, dagli anni ’90 proprietario della casa editrice, affida a Sabine Schultz la direzione editoriale “ad interim”, in attesa di annunciare “nelle prossime settimane” il nome del nuovo responsabile – I dettagli

Trovano conferma le indiscrezioni che ormai da settimane circolano nel (piccolo) mondo dell’editoria: Giuseppe Russo lascia la direzione editoriale di Neri Pozza per un nuovo progetto editoriale (che dovrebbe essere annunciato a breve, a quanto risulta a ilLibraio.it, ndr).

Arriva infatti la nota del Gruppo editoriale Athesis, proprietario della casa editrice, in cui il “Consiglio di amministrazione di Neri Pozza Editore SPA comunica che il dottor Giuseppe Russo, direttore editoriale dell’azienda, ha rassegnato le proprie dimissioni a partire dal prossimo 1° settembre”.

Il Cda della casa editrice, fondata nel 1946, esprime nel comunicato “il più sincero apprezzamento e ringraziamento al dottor Russo per lo straordinario lavoro svolto in questi anni”: “Il dottor Russo, dagli anni duemila direttore editoriale di Neri Pozza ha contribuito in modo determinante a rafforzare il marchio e l’identità della nostra storica casa editrice, che oggi, anche grazie al suo lavoro, è considerata in Italia e all’estero una delle realtà culturali indipendenti più importanti ed amate dal pubblico dei lettori della narrativa e saggistica di qualità”.

“NELLE PROSSIME SETTIMANE IL NOME DEL NUOVO DIRETTORE EDITORIALE”

E ancora: “Per favorire il passaggio di consegne in vista della presentazione del programma editoriale 2024, il Consiglio di amministrazione – d’intesa con il dottor Russo – ha deciso di affidare dal prossimo 15 luglio ad interim la direzione editoriale a Sabine Schultz, da 12 anni senior editor per la Narrativa Straniera, a cui vanno i più sinceri auguri per un buon lavoro. L’editore nelle prossime settimane comunicherà il nome del nuovo direttore editoriale di Neri Pozza“.

LA STORIA DELLA CASA EDITRICE

Tra gli autori pubblicati dalla casa editrice, Goffredo Parise, Eugenio Montale, Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda, Massimo Bontempelli e Mario Luzi. A partire dal 2000, la casa editrice, oltre alla narrativa italiana, si è aperta alla narrativa e alla saggistica internazionale. Tra i suoi autori figurano vincitori di premi internazionali come il Gouncourt e il Pulitzer, tra cui Romain Gary, Amitav Ghosh, Barbara Kingsolver, Natsuo Kirino, Eskhol Nevo, David Nicholls, Erich Maria Remarque, Gregory David Roberts, Natasha Solomons, Edward St Aubyn, Tracy Chevalier, Jessica Fellowes e Viet Thanh Nguyen. Nel 2021 ha vinto il Premio Strega con Due vite, di Emanuele Trevi. Dal 2013 ha fondato il Premio di letteratura Neri Pozza, un riconoscimento letterario per opere inedite di narrativa letteraria in lingua italiana.

Neri Pozza Editore dagli Anni Novanta è parte del Gruppo Athesis, media company ed editore di storiche testate quotidiane (L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi), ed emittenti (Radio Verona, Telearena, Telemantova).

