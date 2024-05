Addio alla scrittrice Premio Nobel Alice Munro, maestra del racconto

Il mondo della letteratura è in lutto per la morte di Alice Munro, scrittrice canadese nata nel 1931, e vincitrice del Nobel nel 2013. Maestra del racconto, ha esordito nel 1968

Il mondo della letteratura è in lutto per la morte di Alice Munro, scrittrice canadese nata il 10 luglio 1931 a Wingham, in Canada (all’anagrafe Alice Ann Laidlaw), in una famiglia di allevatori e agricoltori. Pubblicata in Italia da Einaudi, Munro nel 2013 ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura.

La scrittrice ha pubblicato tredici raccolte di racconti e un romanzo. Fra i molti premi letterari ricevuti, per tre volte il Governor General’s Literary Award, il National Book Critics Circle Award, l’O. Henry Award e il Man Booker International Prize.

I SUOI LIBRI TRADOTTI IN ITALIA

Einaudi ha tradotto Il sogno di mia madre (2001), Nemico, amico, amante… (2003), In fuga (2004), Il percorso dell’amore (2005), La vista da Castle Rock (2007), Segreti svelati (2008), Le lune di Giove (2008), Troppa felicità (2011), Chi ti credi di essere? (2012), Scherzi del destino (2013), Danza delle ombre felici (2013), Uscirne vivi (2014), Lasciarsi andare (2014), Amica della mia giovinezza (2015), Mobili di famiglia (2016), Una cosa che volevo dirti da un po’ (2016) e La vita delle ragazze e delle donne (2018 e 2019).

Fotografia header: Alice Munro foto di Marion Ettlinger (The Paris Review)