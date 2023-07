Dalla moda ai libri: l’arrivo nel Gruppo Feltrinelli di Barbara Nardi e Claudio Calò

A inizio 2022 Alessandra Carra veniva nominata Amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli. L’annuncio della scelta caduta su una manager non proveniente dal mondo dell’editoria aveva destato curiosità nel settore: dopo la laurea in Scienze Economiche all’Università di Bologna, e aver iniziato la sua carriera nella società di consulenza strategica McKinsey, e prima di lavorare per Ermenegildo Zegna (come Ad di Agnona, il suo precedente incarico), Carra (che abbiamo intervistato nel novembre scorso, parlando dei diversi progetti di cambiamento) è stata infatti per tre anni presidente e Ad di Emilio Pucci – Gruppo LVMH, e per otto anni senior vice president Luxury brands Europa e Ceo South Europe di Ralph Lauren.

Le novità nel Gruppo Feltrinelli sono poi proseguite con l’arrivo di altri due manager provenienti dal mondo del lusso e della moda: dopo alcuni mesi da consulente strategico, nell’aprile di quest’anno Claudio Calò è stato nominato Chief Marketing Officer del Gruppo. Nato a Milano nel 1975, laureato in semiotica della pittura all’Università Cattolica, si è occupato comunicazione di moda con incarichi presso Ralph Lauren a Ginevra ed Emilio Pucci a Firenze. Ha poi assunto la direzione globale della comunicazione del gruppo Armani (a Milano), ed è stato consulente strategico per marchi come Umit Benan e Ferrari. Calò, che insegna comunicazione presso i master di Fashion Promotion, Communication & Media e Fashion & Luxury Brand Management dell’Istituto Marangoni di Firenze, lo scorso anno ha pubblicato La sfilata di moda come opera d’arte (Einaudi).

E arriviamo alla nomina più recente, quella di Barbara Nardi (nella foto in alto, ndr), da pochi giorni direttrice generale del Polo canali di vendita, librerie e ecommerce del Gruppo Feltrinelli (che comprende anche PDE): Nardi, a cui ora quindi spetta la guida delle librerie fisiche (si prepara l’apertura di un negozio a Lucca) e online del Gruppo, si è laureata in Scienze politiche a Perugia e negli ultimi sei anni è stata presidente Emea (Europe, Middle East & Africa) di Versace; in precedenza ha occupato ruoli di responsabilità in Emilio Pucci, Prada e Salvatore Ferragamo.