“I Corvi” di Iperborea: una nuova collana di saggistica narrativa internazionale

Un nuovo progetto editoriale per la casa editrice Iperborea, che a fine agosto propone a lettrici e lettori una nuova collana, I Corvi, che punta a ospitare “libri di saggistica narrativa da tutto il mondo, con particolare attenzione a voci autoriali nuove e uniche, a temi-cardine per la contemporaneità e alla qualità della scrittura”.

Va detto che la saggistica narrativa è sempre stata presente nel catalogo e nell’identità di Iperborea: basti pensare ad Anime baltiche di Jan Brokken, Il libro del mare di Morten Strøksnes, L’arte di collezionare mosche di Fredrik Sjöberg, Arabia Felix di Thorkild Hansen oltre all’opera di Frank Westerman e di Cees Nooteboom, in particolare i suoi libri di viaggio. Ed è proprio il successo riscosso da questi titoli, “unito al grande interesse suscitato dal progetto di The Passenger sia in Italia sia all’estero”, ad aver convinto la casa editrice a dar vita a questa collana, che deve il suo nome “a Huginn e Muninn, i due corvi che Odino spedisce in volo ogni mattina, perché tornino a sera sulle sue spalle a sussurragli le notizie più importanti dal mondo”.

Si parte a fine agosto con L’uomo con lo scandaglio. Storie di mare, abissi e meraviglie dello scrittore svedese Patrik Svensson, un racconto del rapporto tra umanità e mare attraverso vicende e personaggi che si accavallano nei secoli.

E si prosegue a fine settembre con Chi è nudo non teme l’acqua. Un viaggio clandestino di Matthieu Aikins, resoconto in presa diretta di un tentativo di fuga dall’Afghanistan per raggiungere l’Europa.

A fine ottobre, poi, toccherà a Rachel Aviv, con Stranieri a noi stessi. Menti in bilico e identità al confine, un libro-collage di ritratti di donne e uomini che vivono o hanno vissuto sulla linea sottile e sfocata che separa la cosiddetta normalità dalla follia, su quanto sia difficile – anche ora che abbiamo definizioni per quasi tutto – non applicare etichette e narrazioni fuorvianti che rischiano di avere un effetto devastante.

A partire dal 2024 la collana (disegnata dallo studio grafico xxy) proporrà tra i sei e gli otto titoli l’anno.

Ultima curiosità: la carta di copertina è la Fedrigoni Iperborea, realizzata in esclusiva e ispirata all’ormai iconica Imitlin, che caratterizza tutta la produzione della casa editrice.