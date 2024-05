Il Premio Vero 2024: i 16 “libri giornalistici” candidati

La Fondazione Peccioliper, in collaborazione con Il Post, è lieta di presentare il Premio Vero, un premio rivolto ai migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia, e progettato per dare spazio e apprezzamento all’impegno di autori ed editori che si dedicano a “spiegare il mondo”.

La rosa dei 16 titoli candidati della prima edizione del Premio Vero, selezionati da una giuria di esperti presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi, è stata annunciata al Salone Internazionale del Libro di Torino, e inaugura ufficialmente il percorso che i libri scelti seguiranno fino all’annuncio del vincitore, il prossimo 7 dicembre.

I CANDIDATI

La Russia moralizzatrice. La crociata del Cremlino per i valori tradizionali – Marta Allevato – Piemme

– Marta Allevato – Piemme Le ossa dei Caprotti. Una storia italiana – Giuseppe Caprotti – Feltrinelli

– Giuseppe Caprotti – Feltrinelli Salvare gli animali. Il viaggio di una veterinaria per decifrare il mistero del rapporto uomo-animale – Giulia Corsini – Utet

– Giulia Corsini – Utet Vampyr. Storia naturale della resurrezione – Francesco Paolo de Ceglia – Einaudi

– Francesco Paolo de Ceglia – Einaudi Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà – Valentina Furlanetto – Laterza

– Valentina Furlanetto – Laterza Quando fuori piove. Storia e futuro della pioggia – Vincenzo Levizzani – Il Saggiatore

– Vincenzo Levizzani – Il Saggiatore Storie di errori memorabili – Piero Martin – Laterza

– Piero Martin – Laterza Sad Girl. La ragazza come teoria – Sara Marzullo – 66thand2nd

– Sara Marzullo – 66thand2nd L’Italia dei libri. L’editoria in dieci storie – Tommaso Munari – Einaudi

– Tommaso Munari – Einaudi Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra – Paolo Pecere – Sellerio

– Paolo Pecere – Sellerio Notizie dal passato. Cronache archeologiche del XXI secolo – Valentina Porcheddu – Mimesis

– Valentina Porcheddu – Mimesis Ieri, oggi e domani. 15 lezioni per amare la storia – Adriano Prosperi – Piemme

– Adriano Prosperi – Piemme Exit Reality. Vaporwave, backrooms, weirdcore e altri paesaggi oltre la soglia – Valentina Tanni – Nero

– Valentina Tanni – Nero Il pulcino di Kant – Giorgio Vallortigara – Adelphi

– Giorgio Vallortigara – Adelphi Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi – Concetto Vecchio – Utet

– Concetto Vecchio – Utet La famiglia. Una storia ruandese – Pietro Veronese – E/O

Le sedici opere in concorso già selezionate dalla giuria critica, saranno sottoposte ad altri due gradi di giudizio che prevedono il coinvolgimento di 20 librerie indipendenti da tutta Italia e di 250 abbonati del Post. “Un iter articolato e pensato per mettere in comune e valorizzare le diverse esperienze di lettura di critici, di librai e di lettori”.

Tra il 15 maggio e il 10 luglio, venti librerie da tutta Italia, individuate con il criterio di garantire una copertura organica del territorio nazionale, esprimeranno quindi una valutazione e il loro giudizio determinerà una classifica e una shortlist di quattro finalisti che sarà annunciata l’11 luglio a Peccioli nell’ambito del Festival 11 Lune.

Di pari passo procederà la composizione della giuria di 250 lettori tra gli abbonati del Post che dal 15 maggio potranno registrarsi per partecipare e, dal mese di ottobre, saranno chiamati a esprimere attraverso un form online la preferenza per uno dei titoli finalisti.

Il libro che ottiene il maggior numero di voti da parte dei lettori sarà dichiarato vincitore del Premio con un riconoscimento in denaro di 6mila euro; per gli autori degli altri libri finalisti è previsto un riconoscimento in denaro di mille euro. In caso di parità di voti tra due o più libri, la vittoria sarà attribuita per decisione del Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei suoi membri.

Il 7 dicembre, appuntamento a Peccioli, nell’ambito della manifestazione A Natale libri per te, per l’annuncio e la cerimonia di consegna del primo Premio Vero.