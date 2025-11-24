Chi sono i lettori e le lettrici nell’Italia di oggi? L’indagine a Più libri più liberi

A “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori, in programma due incontri sui temi della promozione della cultura nelle città italiane (il 4 dicembre) e la presentazione dei dati della ricerca “La qualità della lettura in Italia” (5 dicembre) – I particolari

L’anno volge al termine e porta con sé gli inevitabili bilanci. E infatti i bilanci saranno protagonisti di due incontri in occasione di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori e in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 dicembre alle 17, in Sala Aurora e sarà incentrato su come ridurre le disparità tra Nord e Sud del Paese e su come promuovere la cultura nelle città italiane.

Durante l’incontro, dal titolo La lettura come politica territoriale – Fondi e progetti per il Sud, interverranno Marcello Buonomo (Lavieri edizioni), Giuliana Fiorentino (Università degli studi del Molise), Antonello Pellegrino (Regione Sardegna), Florindo Rubbettino (Delegato AIE per il Sud) e Vincenzo Santoro (ANCI).

Di politiche culturali si parlerà anche il 4 dicembre alle ore 16, in Sala Aurora, durante La cultura abita qui: politiche per città vive e inclusive. Parteciperanno Innocenzo Cipolletta (presidente AIE), Adriana Poli Bortone (sindaco con delega alla Cultura del Comune di Lecce), Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Massimiliano Smeriglio (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), moderati da Paolo Conti (Corriere della Sera).

Il 5 dicembre, invece, si terrà alle 11.30 in Sala Aldus l’incontro dal titolo La qualità della lettura in Italia, dove verranno illustrati i dati (a cura di Pepe Research) dell’Osservatorio AIE . Stando alle prime anticipazioni, “gli italiani che si dichiarano lettori di libri a stampa, ebook e audiolibri nel 2025 sono 3 su 4, ovvero il 76% della popolazione nella fascia d’età 15-74 anni, in crescita rispetto all’anno precedente”.

Alla presentazione parteciperanno Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura della Camera), Irene Manzi (Commissione Cultura della Camera) e Renata Gorgani (presidente del Gruppo dell’Editoria di varia di AIE). Modera il direttore di AIE Fabio Del Giudice.

Durante l’incontro ci si interrogherà sul significato di questi numeri – che comprendono anche chi ha letto anche solo in parte un singolo volume, inclusi fumetti, libri di cucina, guide turistiche, la manualistica in genere – e si rifletterà anche su “quali sono le caratteristiche del lettore oggi in Italia? Perché oltre la metà dei lettori e delle lettrici continua da tempo a non leggere più di un libro ogni quattro mesi? E come si può incentivare la diffusione del libro nel nostro Paese superando anche le attuali disparità geografiche e puntando, oltre ad allargare la base dei lettori, a migliorare la ‘qualità’ di questa pratica?”.