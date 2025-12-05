Libri: in Italia aumentano i lettori, soprattutto tra i giovani, ma calano tempi e frequenza di lettura

In Italia sono cresciute del 4% le persone tra i 15 e i 74 anni che si dichiarano lettrici e lettori. Calano, però, tempi e frequenza di lettura, e si conferma il gap di genere: tra le donne le lettrici sono infatti l’81% della popolazione, tra gli uomini i lettori sono il 72%. “È necessario uno sforzo di tutti gli attori insieme all’istituzioni per sostenere la lettura, incrementarla e raggiungere anche i lettori più deboli”, commenta Renata Gorgani – Dati e particolari

In Italia nel 2025 sono cresciute del 4% le persone tra i 15 e i 74 anni che si dichiarano lettrici e lettori (almeno un libro letto anche in parte negli ultimi dodici mesi, compresi ebook e audiolibri), raggiugendo i 33,9 milioni: sono adesso il 76% della popolazione, contro il 73% dell’anno precedente.

La crescita riguarda tutte le fasce d’età: tra i 15-17 anni le lettrici e i lettori sono cresciuti del 5% nell’ultimo anno e sono adesso l’89% della popolazione, nella fascia 18-34 anni sono cresciuti del 2% e sono ora l’82%, nella fascia 35-54 anni sono cresciuti del 3% e sono ora il 79%, nella fascia 55-74 anni sono cresciuti del 2% e sono ora il 68%.

Calano, però, tempi e frequenza di lettura: la quota di chi apre un libro almeno una volta a settimana è passata dal 72% dei lettori del 2022 al 61% del 2025, mentre quella di chi legge solo qualche volta al mese è passata dal 26% al 38%. Inoltre, per quanto riguarda il tempo medio settimanale dedicato in particolare alla lettura di libri a stampa, questo è calato da 3 ore e 32 minuti nel 2022 a 3 ore e 7 minuti nel 2025.

Il 37% dei lettori legge fino a tre libri, ebook o ascolta fino a tre audiolibri l’anno. Il 22% legge tra 4 e 6 libri l’anno, il 19% tra 7 e 11 e il 22% 12 o più.

Si conferma il gap di genere, che è di quasi dieci punti percentuali: tra le donne le lettrici sono l’81% della popolazione, tra gli uomini i lettori sono il 72%.

I dati dell’Osservatorio AIE sulla lettura, a cura di Pepe Research, sono stati presentati dal direttore di AIE Fabio Del Giudice nell’incontro La qualità della lettura in Italia all’interno del programma professionale di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori e in programma alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre.

“Cresce il numero di persone che si dichiarano lettrici e lettori in tutte le fasce d’età, ma soprattutto tra i 15 e i 17 anni: la lettura viene infatti sempre più percepita dai giovani come un’attività da condividere e mostrare con orgoglio. Ma, allo stesso tempo, le si dedica meno tempo: anche questo è un tema che deve essere affrontato”, spiega Renata Gorgani, vicepresidente e presidente del Gruppo Editoria di varia di AIE. E conclude: “Resta un punto fermo su tutti: la lettura rimane l’ossatura della vita culturale e civile. Per questo è necessario uno sforzo di tutti gli attori insieme all’istituzioni per sostenerla, incrementarla e raggiungere anche i lettori più deboli.”

Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura della Camera, Fratelli d’Italia, ha commentato: “Il libro è la più importante industria culturale e creativa d’Italia. In un’ottica di valorizzazione della filiera e dell’identità territoriale, abbiamo compiuto un’azione concreta e storica: un investimento da 60 milioni di euro in due anni per le biblioteche pubbliche, il ‘Piano Olivetti’ voluto dal Ministro Giuli, che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale e un supporto vitale per la diffusione della lettura, soprattutto nelle aree più periferiche e nei borghi, in linea con gli obiettivi del Governo Meloni. Insieme a AIE, anche in occasioni come questa Fiera, continueremo a lavorare per rendere questo settore, sempre di più, un’infrastruttura culturale e uno strumento di soft power italiano nel mondo”.

Irene Manzi, Commissione Cultura della Camera, Partito Democratico, ha commentato: “La lettura non è un gesto individuale: è un atto di cura collettiva. Nelle biblioteche, nei quartieri, nelle scuole e nelle tante esperienze diffuse nel Paese nascono ogni giorno vere e proprie comunità della conoscenza, capaci di generare fiducia, partecipazione e mobilità sociale. Voglio ribadire un impegno chiaro: valorizzare queste energie e darle ascolto. Per questo considero importante e da sostenere la proposta di istituire, presso il Centro per il libro e la lettura, un tavolo permanente di ascolto sulla promozione della lettura. Accanto a questo, serve una legge organica per la filiera del libro, capace di dare stabilità, visione e tutele a un settore strategico. Una normativa condivisa e realmente trasversale, che impegni tutte le forze politiche nella promozione del libro come infrastruttura democratica”.