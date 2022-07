Kimochi: con Rizzoli una collana di narrativa dedicata al Giappone

Negli ultimi anni il Giappone è stato spesso protagonista nelle librerie italiane. Del resto è il quarto Paese al mondo per numero totale di titoli pubblicati in un anno dopo Stati Uniti, Cina e Regno Unito.

E, non a caso, Rizzoli ora punta su una nuova collana, Kimochi (in giapponese sensazione, atmosfera, stato d’animo; la parola che più gli si avvicina è l’inglese mood), dedicata alla narrativa giapponese. L’idea della casa editrice è quella di proporre al pubblico una varietà di romanzi e di racconti immersi in atmosfere e ambientazioni nipponiche per narrare emozioni e sentimenti dal linguaggio universale.

Spazio a storie d’amore e di solitudini che s’incontrano, “romanzi di cucina” dal tratto squisitamente giapponese, saghe e romanzi storici, racconti horror, lungo trame che esplorano temi d’attualità quali il femminismo, la scoperta del sesso, l’accettazione di sé e del proprio corpo, le stagioni e le età della vita.

Si punta sulla fiction contemporanea, tradotta direttamente dal giapponese, e su un formato particolare, in paperback dalla copertina morbida in brossura, con una grafica che che riprende i caratteri della scrittura giapponese.

Per questa collana Rizzoli si è affidata a Rebecca Suter, una scout docente in Australia di letteratura contemporanea giapponese.

Non ridere della vita sessuale degli altri, debutto narrativo di Nao-Cola Yamazaki (con cui ha vinto il Bungei Prize, e che è stato adattato per il cinema da Nami Iguchi) è la prima uscita della collana. I protagonisti sono Isogai, diciannove anni, studente di Arti Visive e Yuri, trentanove anni, sposata e docente di Disegno. Quando le loro strade si incontrano, inizierà un viaggio sentimentale tenero e leggero, la storia d’amore di due solitudini che percorrono un pezzo d’esistenza insieme.

A luglio sarà la volta di Uova di Tsuji Hitonari, ad agosto di Sia da addormentata che da sveglia di Tomoka Shibasaki, a settembre di Sushi misto dopo l’amore di Mitsuyo Kakuta, ad ottobre di Io codardo guardavo il cielo di Misumi Kubo, e a novembre di Come si fa a piacersi di Motoya Yukiko.