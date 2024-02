La nuova collana “Italianistica”

La casa editrice Vallecchi Firenze presenta una nuova collana, “Italianistica“, che “si propone di orientare gli studenti universitari, ma anche gli appassionati, sui grandi temi della cultura linguistica, filologica e letteraria”, con una serie di saggi monografici, affidati a docenti, ricercatori e specialisti di calibro. Si parte con Il Manuale di stilistica di Luigi Matt, che ha l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per lo studio formale dei testi letterari, necessario per una comprensione generale delle opere letterarie, in cui forma e contenuto non sono elementi indipendenti, ma costituiscono un’entità inscindibile.

L’autore insegna Storia della lingua italiana nell’Università di Sassari ed è condirettore degli Studi linguistici italiani e dell’Archivio per il vocabolario storico italiano».

Cinque le uscite l’anno previste; le prossime saranno: Declinazione della voce e forme dell’io nella letteratura moderna di Anna Dolfi, L’analisi linguistica del testo poetico di Emilio Manzotti e Luciano Zampetti, e Dante lirico – Saggi sulle Rime di Marco Grimaldi.