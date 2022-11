L’acquisizione di Simon & Schuster da parte di Penguin Random House è stata bloccata

Una notizia importante per il mondo dell’editoria quella arrivata dagli Usa: dopo settimane di tensioni e polemiche, infatti, un tribunale federale ha bloccato l’acquisizione da parte di Penguin Random House di Simon & Schuster.

La Corte, dopo aver esaminato l’ampia documentazione, ha infatti sostenuto che, per effetto della fusione, potrebbe essere sostanzialmente ridotta la concorrenza nel mercato editoriale statunitense.

A questo punto le parti hanno tempo fino al 4 novembre per ribattere. Ovviamente, da Penguin Random House (il principale gruppo editoriale al mondo) si dicono in “forte disaccordo” con la sentenza della giudice Florence Y. Pan.

Va ricordato che il processo (durante il quale è intervenuto, tra gli altri, Stephen King) è partito dopo la causa intentata dal dipartimento della Giustizia contro la fusione dei due gruppi (da 2,2 miliardi di dollari): per l’amministrazione di Joe Biden, infatti, la fusione creerebbe un monopsonio, cioè una situazione in cui un’azienda ha troppo potere di fronte ai propri fornitori, in questo caso gli autori e le autrici di libri, e di conseguenza può costringerli ad accettare compensi più bassi.

Come sottolinea il Corriere della Sera, in questo caso l’intervento anti-monopolistico non si è basato sui prezzi per i consumatori, come avviene di norma, ma sui diritti per gli scrittori oltre all’impoverimento dell’offerta editoriale. In particolare, ci sarebbe stata meno competizione per assicurarsi i bestseller con margini di crescita ristretti per quanti guadagnano dai 250mila dollari in su.

L’eventuale fusione avrebbe sconvolto l’equilibrio tra i “Big Five” dell’editoria libraria mondiale, di cui fanno parte Penguin Random House e Simon & Schuster (insieme ad altri tre colossi, Hachette, Macmillan e HarperCollins).