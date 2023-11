Libriamoci, la campagna del Centro per il libro, nel segno di “Lo Hobbit” di Tolkien

Il 2 settembre 1973 moriva lo scrittore John Ronald Reuel Tolkien, nome fondamentale nella storia del genere fantasy e autore del Signore degli Anelli.

A 20 anni dalla morte, a Tolkien è stata dedicata una grande mostra a Roma, voluta fortemente dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La mostra sta inevitabilmente parlare anche il mondo politico visto che a inaugurarla, il prossimo 15 novembre, sarà Giorgia Meloni. Come ha scritto Repubblica, in questi anni la premier e il suo partito (Fratelli d’Italia) hanno “fatto dell’epica del Signore degli anelli il sostrato fantasy dell’ascesa della destra al governo“.

Al di là del dibattito politico, come sintetizza l’Ansa, saranno molte le iniziative in programma anche in Italia per ricordare l’autore.

E la stessa edizione 2023 di Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, in programma da lunedì 13 a sabato 18 novembre, sarà dedicata a Tolkien.

Al centro dell’iniziativa, ancora una volta, “la lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado”.

Il 13 novembre, la Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano, nell’ambito di Bookcity, ospiterà un convegno scientifico, rivolto a studiosi e insegnanti, dedicato proprio al romanzo Lo Hobbit di Tolkien, a 50 anni dalla scomparsa dell’autore e dalla traduzione italiana. L’evento darà il via a Libriamoci.

Nel comunicato si spiega che “il tema istituzionale scelto per questa decima edizione della campagna è Se leggi ti lib(e)ri“, che sottolinea l’invito del Centro per il libro e la lettura a considerare la lettura come espressione di libertà e il libro come chiave per ottenerla. E del resto, si legge a questo proposito nella nota, “niente più della letteratura fantastica può celebrare questo potere: la libertà di mettere in pausa la realtà per sognare, viaggiare nel tempo per esplorare mondi incantati e, nel frattempo, imparare a pensare”.

Il 13 novembre, a Milano, dopo il video di saluto del Ministro della Cultura Sangiuliano e quello del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, saranno gli esperti della Tolkien Society e dell’Università di Oxford a parlarne, seguiti dai contributi di numerosi studiosi delle Università italiane (Roma, Milano, Cagliari, Trento, Napoli).

Interviene, introduce e modera il convegno Oronzo Cilli, scrittore e curatore della seconda edizione de Lo Hobbit annotato (Bompiani, 2004). Il convegno rientra nell’ambito della Formazione docente (qui il link per prenotarsi).