Il ministro della cultura Sangiuliano: “#ioleggoperché, un’iniziativa importante di promozione della lettura”

In corso fino al 13 novembre la settima edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, e a cui è stata assegnata anche la Medaglia del Presidente della Repubblica, indirizzata al Presidente di AIE Ricardo Franco Levi

“Faccio i miei auguri e i complimenti a #ioleggoperché, un’iniziativa importante di promozione della lettura che, edizione dopo anno, vede crescere il numero dei partecipanti e rafforzare la sinergia tra istituzioni, il mondo dell’editoria e la cittadinanza”. È quanto dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell’edizione 2022 di #Ioleggoperché, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore, dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. “Sono moltissimi gli italiani che contribuiscono con le proprie donazioni a incrementare il patrimonio librario delle biblioteche delle scuole: un gesto concreto che ha anche un grande valore culturale e sociale”.

