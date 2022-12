Il ministro della Cultura Sangiuliano parla di aiuti alle librerie e di una nuova legge sul libro

L’agenzia Dire riporta le dichiarazioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in audizione alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato a proposito delle linee programmatiche del suo dicastero. Per Sangiuliano, previa attenta valutazione degli effetti economici, che devono andare a vantaggio anzitutto del consumatore finale, si può pensare di introdurre nel sistema fiscale un meccanismo di detrazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi culturali, assieme all‘abbassamento dell’Iva su alcuni di questi prodotti. Ciò nella consapevolezza che l’industria dell’arte e della cultura in Italia mettono in moto una filiera produttiva e un numero di addetti ai lavori molto importante”.

Sempre a proposito della filiera del libro, per Sangiuliano “ci sono diverse misure in essere, come i contributi alle biblioteche non statali e il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Ricordo anche i contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, i Contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri e il Tax credit librerie. Tutti questi interventi verranno messi meglio a sistema attraverso il disegno di legge sul libro, oggetto di un lavoro tecnico preparatorio nel corso della legislatura che si è conclusa”.

Come si legge sempre su Dire, stando alle intenzioni del ministro “il testo sarà ulteriormente arricchito: è mia intenzione, ad esempio, introdurre norme di incentivazione affinché i Comuni ed altri soggetti pubblici affittino a canoni simbolici locali di loro proprietà per realizzare librerie. Le librerie, infatti, sono insieme luoghi di cultura e di aggregazione, capaci di rivitalizzare contesti trascurati. Possiamo anche pensare a interventi per la carta, sotto forma di credito d’imposta a favore degli editori”.

Dalle detrazioni al tax credit per il teatro, dal cinema e alla presenza di artisti ed etichette italiane nel sistema radio-tv, su Primaonline anche gli altri temi trattati dal ministro.