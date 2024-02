Editoria in lutto: addio a Patricia Chendi

Il mondo del libro piange l’improvvisa scomparsa di Patricia Chendi, morta all’età di 54 anni.

Nata l’11 maggio 1970, l’editor da 15 anni era l’anima della Sonzogno, e in precedenza aveva lavorato per Sperling & Kupfer (e prima ancora a Baldini & Castoldi). In tanti, addetti ai lavori dell’editoria e autrici e autori, in queste ore la ricordano con commozione sui social.

Tra i ricordi più toccanti, quello della scrittrice Gabriella Genisi.

Così la ricorda la sua casa editrice: “L’improvvisa scomparsa di Patricia Chendi è un grande dolore e una grave perdita per Marsilio e Sonzogno Editori. Chiamata nel 2010 a Venezia da Cesare De Michelis per Sonzogno dopo l’acquisizione del marchio dal gruppo RCS, Patricia Chendi ha sviluppato l’attività dell’editore con il suo entusiasmo contagioso e una passione travolgente, impreziosendo il catalogo con autori diventati bestseller, su tutti Madeline Miller che con i volumi La canzone di Achille e Circe ha rappresentato uno dei maggiori casi letterari degli ultimi anni. Patricia era un’editor geniale e appassionata, mancherà molto a tutto il mondo editoriale italiano e straniero“.