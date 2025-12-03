Editoria, addio a Porter Anderson

Il mondo del libro internazionale piange la scomparsa di Porter Anderson, Editor-in-Chief di Publishing Perspectives, tra i principali esperti al mondo in ambito editoriale.

Laureato in lettere, con un master in Belle arti, oltre a occuparsi di una delle riviste di riferimento nel mondo del libro, nel corso della sua carriera è stato, tra le altre cose, inviato a Roma per le Nazioni Unite in veste di diplomatico.

Anderson, che ha vinto l’International Trade Press Journalist Award 2019 alla London Book Fair, in passato ha lavorato al progetto The FutureBook di The Bookseller, e ha curato le rubriche Music For Writers e Writing on the Ether su ThoughtCatalog.com. Da giornalista, ha inoltre collaborato con la CNN e diverse altre testate.

Membro del National Critics Institute, ha scritto non solo di libri ed editoria, ma anche di teatro, danza, musica e arti visive.

Legato all’Italia, negli ultimi anni è stato protagonista in più occasioni a Venezia, in occasione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

Come riporta Publishing Perspectives, che ne annuncia la scomparsa, Jürgen Boos, direttore della Frankfurter Buchmesse, ha commentato: “Tutti noi che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni, che lo abbiamo ammirato per la sua competenza, la sua esperienza giornalistica, lo abbiamo amato per il suo umorismo e ammirato la sua elevata etica professionale e la sua energia apparentemente inesauribile, siamo rattristati e scioccati da questa notizia. Non ci sono parole o pensieri che possano esprimere adeguatamente i nostri sentimenti. Il vuoto lasciato dalla sua morte non può ancora essere pienamente misurato”.

