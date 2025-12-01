Il Premio Amo Questo Libro 2025 a Roberta Recchia

È Roberta Recchia, autrice di “Io che ti ho voluto così bene” e “Tutta la vita che resta”, la vincitrice del Premio “Amo questo libro” 2025, conferito ogni anno dalle libraie e dai librai della catena Giunti al Punto. La cerimonia di premiazione ospitata dalla cinelibreria Giunti Odeon di Firenze – I particolari

Anche quest’anno le libraie e i librai della catena Giunti al Punto, presente in tutte le regioni del Paese, hanno votato per il conferimento del Premio “Amo questo libro”, giunto alla sua ottava edizione.

Quest’anno il riconoscimento è stato conferito alla scrittrice Roberta Recchia, insegnante in una scuola superiore di Roma, per il libro Io che ti ho voluto così bene, edito da Rizzoli, un romanzo che esplora le possibilità di rinascere e del saper perdonare.

“Ricevere il ‘Premio Amo questo Libro’ è una grandissima gioia“, afferma l’autrice: “Sono onorata che quest’anno le libraie e i librai Giunti abbiano scelto di assegnare alla mia opera questo importante riconoscimento, e sono grata che abbiano fatto conoscere a tanti lettori la storia di Luca che, pur ritrovandosi a essere una vittima collaterale del male, non si arrende e continua a credere con forza che ritrovare la felicità sia sempre possibile“.

Il libro ha seguito l’esordio Tutta la vita che resta, tradotto in 16 paesi con oltre 150.000 le copie vendute.

La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze, nella cinelibreria Giunti Odeon, a Palazzo dello Strozzino, domenica 7 dicembre. Alle ore 17 l’autrice sarà presentata al pubblico dei lettori dal libraio Pietro Romiti. Il conferimento avverrà alla presenza di Irene Gargano, Chief Sales Officier di Giunti al Punto.

Circa 800 i voti provenienti dalle librerie Giunti al Punto di tutto il Paese. Recchia ha prevalso nettamente nella votazione.