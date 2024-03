Libri, inchieste e podcast: ecco chi ha vinto il Premio Inge Feltrinelli 2024

A Milano, in una data non casuale, l’8 marzo, è andata in scena la cerimonia di assegnazione della seconda edizione del “Premio Inge Feltrinelli – Raccontare il mondo, difendere i diritti”. Riconoscimenti per Nancy Porsia, Marcela Turati, Stéphanie Coste, Maria José Floriano e…

A Milano, in una data non casuale, l’8 marzo, è andata in scena la cerimonia di assegnazione della seconda edizione del “Premio Inge Feltrinelli – Raccontare il mondo, difendere i diritti“.

Il Premio, intitolato alla figura di Inge Feltrinelli, è rivolto in particolare alle voci femminili e alle nuove generazioni impegnate in prima persona a denunciare ingiustizie e discriminazioni di ogni genere.

Una giuria internazionale ha decretato le opere vincitrici tra le cinquine finaliste delle categorie in gara: Libri, Inchieste e progetti di Podcast a cura delle scuole secondarie.

Tra le oltre 150 opere candidate si sono imposte, per la categoria Libri, Mal di Libia (Bompiani) di Nancy Porsia, sui grandi intrecci della politica, la guerra civile e le tragedie delle migrazioni in Libia; per la categoria Inchieste, Los vuelos de Alicia di Marcela Turati, che ha gettato una luce sulle vittime messicane gettate in mare dagli aerei durante la cosiddetta “guerra sporca”; per la categoria Podcast, la sceneggiatura Fammi sentire proposta dalla classe 1A del Liceo C. Poerio di Foggia, che ha messo al centro delle contraddizioni della città la lotta per la legalità e il racconto delle vittime di mafia.

A questi primi premi si sono aggiunte le assegnazioni delle quattro menzioni speciali per libri e inchieste. Tra queste, la menzione speciale Libri Kids, rivolta alle scrittrici di letteratura per l’infanzia, novità di questa seconda edizione.

A decretare le vincitrici per le due menzioni speciali dedicate alle opere di fiction e non fiction sono stati gli oltre 4.500 voti espressi dalla Giuria Popolare, che hanno premiato per la categoria Libri Lo scafista di Stéphanie Coste (La Nave di Teseo) e per la categoria Libri Kids La terra di nessuno di Maria José Floriano (Kalandraka edizioni).

Tra le inchieste giornalistiche, valutate invece dalla Giuria internazionale, la menzione speciale contro la violenza di genere è stata riconosciuta a Femmes à abattre del collettivo giornalistico Youpress, pubblicato su Mediapart, mentre “China’s online feminist revolution” di Wanqing Zhang, Rest of World ha trionfato come l’opera vincitrice del Premio speciale della Giuria.

Hanno composto la giuria internazionale di questa seconda edizione, il Presidente Carlo Feltrinelli, la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, la giornalista Lucia Annunziata, l’Amministratrice Delegata di Gruppo Feltrinelli Alessandra Carra, il giornalista Ezio Mauro, la giornalista Simonetta Fiori, il Direttore di Anagrama Jorge Herralde, il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury, lo scrittore Christoph Ransmayr, il Presidente del Pen International Burhan Sonmez, le editrici Dominique Bourgois e Susanne Schüssler e l’autrice Pinar Selek.

Ricordiamo che il Premio è promosso da Fondazione G. Feltrinelli e Gruppo Feltrinelli, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i tre soci promotori BookCity, AIE e Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri.

Fotografia header: Inge Feltrinelli - foto di Leonardo Cendamo